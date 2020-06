4 trận then chốt quyết định 5 vé vào Vòng chung kết U.19

Sau khi Hoàng Anh Gia Lai 1, Becamex Bình Dương và chủ nhà PVF đã giành quyền có mặt ở VCK, 5 chiếc vé còn lại sẽ ngã ngũ vào chiều nay 11.6 ở lượt trận cuối cùng vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2020. Tâm điểm sẽ là 4 trận cùng 15 giờ ở bảng A giữa PVF gặp Hà Nội, bảng B giữa Sông Lam Nghệ An gặp SHB Đà Nẵng, bảng D giữa TP.HCM gặp Bình Phước và Hoàng Anh Gia Lai 2 găp Khánh Hòa đều là những trận quyết định các chiếc vé vào Vòng chung kết

Tại bảng A, đương kim vô địch Hà Nội (19 điểm) chỉ có 1 con đường là phải thắng PVF (22 điểm) thì sẽ giành ngôi đầu bảng do hơn đối đầu với PVF và cả Viettel (19 điểm, gặp Nam Định) nếu 3 đội bằng điểm. Nếu PVF có điểm (thắng hoặc hòa) thì họ nghiễm nhiên đứng đầu, khi đó Viettel nhiều khả năng sẽ giành nhì bảng.

Ở lượt đi Hà Nội hòa PVF 0-0 trong 1 trận gay cấn và căng thẳng. Với bề dày kinh nghiệm trận mạc dày dặn, Hà Nội có phần kiểm soát trận đấu tốt hơn. Học trò của HLV Dương Hồng Sơn cũng khống chế phần lớn thời gian chơi bóng. Dẫu vậy, sự tập trung và nỗ lực của PVF đã khiến đội bóng Thủ đô không dễ dàng làm được điều mong muốn. Ngay khi Tẩy Văn Toàn phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp, PVF dù chơi thiếu người vẫn kiên cường cầm hòa. Vì thế đây sẽ là trận tái đấu hứa hẹn rất hay giữa 2 thế lực mạnh nhất phía Bắc hiện nay.

Trận PVF (áo đỏ) cầm hòa Hà Nội ở lượt đi PVF

Hoàng Anh Gia Lai 2 sẽ có niềm vui chiều nay ? Khả Hòa

Ở bảng B tranh tại Huế, đội Sông Lam Nghệ An (16 điểm) chỉ cần hòa SHB Đà Nẵng (15 điểm) là giành vé đầu bảng dự Vòng chung kết, còn đội bóng sông Hàn bắt buộc phải thắng mới có suất đi PVF. 2 trận tại bảng D tranh trên sân Phú Thọ (TP.HCM) đội Hoàng Anh Gia Lai 2 (10 điểm) chỉ cần thắng Khánh Hòa bất chấp tỉ số trận TP.HCM (10 điểm) gặp Bình Phước cũng giành vé đầu do từng thắng đối đầu đội chủ nhà ở lượt trước. Thầy trò HLV Hà Vương Ngầu Nại đã đánh mất quyền tự quyết nên buộc phải thắng Bình Phước và chờ Hoàng Anh Gia Lai 2 sảy chân.

Bên cạnh việc tranh chấp ngôi đầu, gay cấn nhất sẽ là việc tìm 2 hoặc 3 đội thứ nhì bảng có chỉ số phụ tốt nhất lọt vào Vòng chung kết. Do các bảng không đồng đều về số lượng đội, trong đó bảng D chỉ có 4 đội nên theo điều lệ việc so thành tích giữa các đội nhì bảng phải bỏ kết quả những trận đội nhì bảng B, C và E gặp các đội xếp thứ 5, còn đội nhì bảng A bỏ kết quả trận gặp đội thứ 5 và thứ 6 trong bảng của mình.

Căn cứ vào thực tế các bảng có thể thấy chỉ cần đạt 13 điểm (sau khi đã trừ điểm theo quy định cách tính trên) là chắc suất dự Vòng chung kết. Ưu thế lớn nhất thuộc về 2 đội hiện xếp nhì là Công an Nhân dân ở bảng C và TP.HCM ở bảng D vì chỉ cần thắng trận cuối chiều nay họ sẽ có trong tay 13 điểm (sau khi đã trừ thành tích đội xếp thứ 5) và sẽ giành suất dự Vòng chung kết bất kể kết quả các bảng khác.

Liệu Đà Nẵng có tìm được niềm vui như thế này vào chiều nay Đại Nội

Chỉ còn 1 khả năng cho đội nhì bảng A, B và E lọt vào Vòng chung kết nếu đội PVF giành ngôi đầu bảng A. Khi đó đội nhì bảng E hiện là An Giang thấp hy vọng nhất, kế đến nhì bảng A (khi đó sẽ là Viettel) cũng có tổng điểm còn lại sau khi đã trừ đến 4 trận (trừ điểm 2 đội xếp thứ 5 và 6 trong bảng A) chưa chắc đã hơn đội nhì bảng B (hiện là SHB Đà Nẵng). Khả năng này liệu có xảy ra, tất cả sẽ được giải đáp sau các trận cùng 15 giờ chiều nay 11.6 khép lại vòng loại U.19 cực kỳ sôi nổi và gay cấn đến giờ chót.