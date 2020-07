5 điểm nhấn đáng nhớ của vòng đấu thứ 10 V-League 2020

. Văn Toàn lập hat-trick kiến tạo

Chỉ phải gặp đội cuối bảng Quảng Nam, Hoàng Anh Gia Lai đã có 1 trận đấu tương đối dễ dàng và giành thắng lợi với tỷ số 3-1. Góp công lớn vào chiến thắng này của đội bóng phố Núi là tiền đạo Văn Toàn - người đã lập hat-trick kiến tạo giúp Văn Thanh, Tuấn Anh, Chevaugh Walsh. Chiến thắng này giúp đội bóng chủ sân Pleiku khẳng định vị thế “Vua sân nhà” ở mùa giải năm nay (thắng 4, hòa 1 kể từ đầu giải).

Việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột ở hàng thủ và hàng công đã khiến đương kim á quân TPHCM thất thủ ở vòng đấu này với tỷ số 0-1 trên sân của tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với thất bại này, đoàn quân của HLV Chung Hae-seong đã đánh mất ngôi nhì bảng vào tay đối thủ Viettel. Trong khi đó, sau 4 trận chỉ có hòa và thua trên sân nhà, cuối cùng tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tìm được chiến thắng đầu tiên ở vòng đấu thứ 10 để qua đó tạm thời thoát khỏi nhóm cuối bảng.

3 đội chủ nhà tiếp tục “đãi khách”

Vòng đấu thứ 10 tiếp tục chứng kiến 3 đội chủ nhà gồm: Sông Lam Nghệ An , SHB.Đà Nẵng, Bình Dương rủ nhau “đãi khách”. Trong khi Bình Dương kéo dài chuỗi trận không thắng được Thanh Hóa lên con số 9 với trận thua 0-1 thì Sông Lam Nghệ An và SHB.Đà Nẵng cùng để thua Viettel và Than Quảng Ninh với tỷ số 1-2. Đáng tiếc nhất là đội bóng xứ Nghệ dù đã vượt lên dẫn trước Viettel ở phút thứ 4 nhưng cuối cùng lại để thua ngược đội bóng mặc áo lính.