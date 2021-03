Anh Đức lập cú đúp bàn thắng bằng đầu, thầy Park rất cần anh lên tuyển

Cả 2 bàn thắng của Anh Đức trong trận này đều xuất phát từ những pha bóng phản công. Đầu tiên trong hiệp 1 chính anh làm tường để tiền vệ Hoàng Anh băng xuống dứt điểm dội ra hưởng quả phạt góc. Cũng chính từ tình huống này mà Anh Đức thể hiện đẳng cấp và khác biệt khi chọn đúng vị trí bật cao đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số sau cú dứt điểm đập cột dọc bật ra của đồng đội.

Chưa hết ở hiệp 2 trong pha treo bóng không mấy nguy hiểm của đội chủ nhà Long An, thủ môn bên phía đội khách mắc sai lầm khi đấm bóng thiếu quyết đoán. Lão tướng Anh Đức một lần nữa cho thấy đẳng cấp của mình khi chọn vị trí chuẩn xác để đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ sân Tân An. Pha lập công thứ 3 sau 2 trận đấu giúp Anh Đức vươn lên dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" mùa giải năm nay.

Niềm vui của Long An sau bàn thắng của Anh Đức

Sau 2 lượt trận, CLB Long An giành được 4 điểm và tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng kém 2 điểm so với Bà Rịa- Vũng Tàu (thắng Phú Thọ 1-0) và Khánh Hòa (thắng An Giang 2-0) là 2 đội có cùng 2 trận thắng. Trong khi đó ứng viên Quảng Nam gây thất vọng khi hòa tiếp trận thứ 2 trước Phố Hiến 0-0 .