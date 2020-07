Âu lo phong độ tuyển thủ Việt Nam

“Chưa đạt phong độ tốt nhất”

Đó là tự nhận xét của đội trưởng Quế Ngọc Hải khi anh và một số đồng đội đang khoác áo CLB Viettel vừa trải qua giai đoạn khá loạc choạc tại giải đấu quốc nội. Hải chia sẻ thẳng thắn: “Có những trận đấu tôi chưa có được sự tập trung cao nhất dẫn đến kết quả không tốt của CLB. Tôi nghĩ mình cần cố gắng hơn ở giai đoạn tiếp theo để nâng cao chất lượng chơi bóng của bản thân cũng như góp phần vào thành tích cả đội. Cầu thủ nào cũng sẽ trải qua một vài trận đấu không có phong độ tốt trong mùa giải… Năm ngoái, tôi cũng khởi đầu chậm nhưng sau đó mọi thứ tốt dần lên”.

Khác với ở đội tuyển được thầy Park bố trí đá trung vệ, tại CLB Viettel, Bùi Tiến Dũng được xếp đá hậu vệ trái. Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: “Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến sự thể hiện của Dũng trên sân cỏ. Anh không thực sự xuất sắc ở kỹ năng tạt bóng, sự quán xuyến ở biên trái có mức độ chứ không vượt trội. Phong độ của Dũng vì thế cũng không cao”.

Một cầu thủ khác cũng đang trên hành trình lấy lại phong độ là Nguyễn Trọng Hoàng. Sau chấn thương bắp chân tại Long Xuyên (vòng 1/8 Cúp quốc gia), anh phải ngồi ngoài từ cuối tháng 5 và mới trở lại V-League. Ở trận Viettel “vùi dập” Quảng Nam tại vòng 7, Trọng Hoàng đá chính và có đóng góp khá đáng kể. Anh bày tỏ: “Tôi đang cảm thấy ổn dần, nhưng muốn mình phải cải thiện thêm nữa về sức mạnh và cảm giác bóng vì V-League qua từng vòng lại càng khốc liệt hơn”.

Quế Ngọc Hải (trái) thể hiện phong độ không tốt trong pha tranh chấp với Công Phượng ẢNH: ĐỘC LẬP

Một số tuyển thủ có dấu hiệu chững lại một phần do chưa lấy lại được nền tảng thể lực sau chấn thương, một phần do CLB của họ sa sút. Điển hình như Hà Minh Tuấn, Nguyễn Huy Hùng của Quảng Nam. Các ngôi sao của CLB Hà Nội cũng đang rơi vào tình trạng chơi không hay như kỳ vọng khi thua liên tiếp 2 trận sân nhà. Quả bóng vàng Việt Nam Đỗ Hùng Dũng tuy rất nỗ lực kết nối giữa các tuyến, nhưng đã tỏ ra bất lực. Nếu được chấm điểm, trung vệ Thành Chung cũng chỉ khoảng 7/10 điểm. Đức Huy do bị đau nên chỉ đá dự bị và cũng không thể hiện được gì nhiều.

Cần các tiền đạo ghi nhiều bàn hơn

Do căn bệnh viêm gan vẫn đang trong quá trình điều trị nên Hà Đức Chinh chơi không quá nổi bật. Anh chỉ đá tương đối tròn vai một “chim mồi”, giúp đồng đội tỏa sáng. HLV Park Hang-seo cần Chinh rèn giũa hơn nữa khả năng dứt điểm. Đến thời điểm này của mùa giải, Chinh mới ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng từ chấm phạt đền - hiệu suất thấp đối với một tiền đạo cắm.

Quang Hải tranh bóng bị chấn thương trên sân Bình Dương ẢNH: ĐỘC LẬP

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của Becamex Bình Dương có khá hơn - ghi được 2 bàn sau 7 vòng. Anh “tịt ngòi” trong 3 trận đầu V-League 2020, chỉ “mở tài khoản” bằng pha xâu kim đẳng cấp loại hậu vệ Hải Phòng và ghi bàn ở vòng 4. Đến vòng 5, Tiến Linh lại lên tiếng bằng pha ghi bàn tuyệt đẹp từ ngoài khu cấm địa và còn kiếm về quả phạt đền cho Bình Dương tại Quảng Nam. Tiến Linh nói: “Phong độ của tôi đã tốt hơn nhiều so với đầu mùa. Chân đã hết đau và cả tinh thần lẫn chuyên môn đang ở trạng thái tích cực. Tôi nghĩ khi đội tuyển tái tập trung vào cuối tháng 8, tôi sẽ đạt được 100% phong độ”.

Các cầu thủ của HAGL phong độ khá phập phù. Trận chơi rất khá, trận lại dở hơn mức bình thường. Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh, và ngay cả tiền vệ Tuấn Anh đều chưa có được sự ổn định. Toàn cũng mới chỉ ghi được 1 bàn kể từ đầu mùa. Tuấn Anh vẫn rất khéo trong cả tấn công lẫn phòng ngự nhưng anh lại bị điểm yếu ở thể lực và sức mạnh. Trận gặp Hải Phòng ở vòng 7, Tuấn Anh được HLV Lee Tae-hoon cất ở ngoài nhằm ứng phó với lịch thi đấu quá dày. Hy vọng cách bố trí đó sẽ giúp Tuấn Anh có phong độ và thể lực tốt nhất không chỉ cho HAGL ở phần còn lại giai đoạn 1 V-League mà còn giúp ông Park có được một tiền vệ khỏe mạnh khi đội tuyển tái tập trung.

Yên tâm nhất có lẽ là Công Phượng, người cũ của HAGL đang khoác áo TP.HCM, khi anh đã ghi bàn khá đều đặn và cho thấy phong độ tương đối tốt. Tuy nhiên Phượng vẫn cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình và tận dụng cơ hội tốt hơn mới cho thấy vai trò của một chân sút xuất sắc.