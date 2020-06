Bài toán an toàn, an ninh sau sự cố 'vỡ sân' Hà Tĩnh

Đón hơn 100.000 khán giả khi tái xuất

Không phải vô cớ mà đầu tháng 6 vừa qua, Hãng thông tấn Reuters đã chọn sân Thiên Trường làm đề tài cho phóng sự truyền hình của mình khi Dược Nam Hà Nam Định tiếp Viettel tại vòng 3 V-League 2020, trận đấu đánh dấu sự tái xuất ngoạn mục của bóng đá Việt Nam sau thời gian tạm hoãn vì đại dịch Covid-19 . Hôm ấy, sân Thiên Trường đón 15.000 khán giả, một con số ấn tượng, gây “thèm thuồng” cho những giải đấu lớn trên thế giới vốn vẫn đang bị “đóng cửa” hoặc sắp khởi tranh trở lại nhưng không thể đón khán giả tới sân. Cũng ở vòng 3 V-League 2020, số liệu liên quan đến khán giả khá khả quan: tổng số lượng là 50.000 người, trung bình 7.214 người/trận, trong đó sân Hàng Đẫy 12.000 khán giả, các sân còn lại dao động từ 3.000 - 8.000.

Đến vòng 4, lượng khán giả tăng đáng kể, vào khoảng 56.700 người, trung bình 8.100 người/trận (nghĩa là sau 2 lượt trận, V-League đón khoảng 106.700 khán giả). Trong đó, sân Hòa Xuân (sân nhà của SHB Đà Nẵng ) đón 4.500 khán giả, sân Thanh Hóa 7.000 khán giả, sân Thống Nhất với trận “derby” TP.HCM - Sài Gòn đón 8.000 khán giả. Và đặc biệt sân Hà Tĩnh, khán giả vào sân lên đến 22.000 người trong khi chỉ có 20.000 chỗ ngồi. Chưa kể hàng ngàn cổ động viên khác phải đứng ngoài. HLV Phạm Minh Đức (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) hồ hởi: “Khi còn là cầu thủ, tôi ít khi được đấu trong cảnh bốn bề khán đài chật cứng như thế này. Giờ làm HLV, chỉ nhìn dòng người nườm nượp đổ về sân đã thấy cảm động. Các cầu thủ được cống hiến giữa hàng vạn khán giả thế này, còn sướng đến cỡ nào. Với tư cách là đội chủ nhà, chúng tôi đấu vì chúng tôi, đấu vì khán giả, đấu vì bóng đá Việt Nam”.

Khán giả leo trèo vào sân Hà Tĩnh Nhân Văn

Yêu cầu an ninh sân Hà Tĩnh diễn tập trước trận vòng 5

Ông Nguyễn Trọng Hoài, Trưởng ban Điều hành các giải đấu chuyên nghiệp thuộc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), chia sẻ: “Phải nói thực lòng là các sân mà đông, chúng tôi sung sướng lắm. Bóng đá phải rộn ràng, phải cuồng nhiệt như thế mới là bóng đá. Hình ảnh các sân đầy ắp người chắc hẳn sẽ đem lại hiệu ứng tích cực cho bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Đó là lời chứng thực sâu sắc nhất về việc Việt Nam chống dịch hiệu quả như thế nào. Hầu hết các sân đã bảo đảm được khâu tổ chức, bao gồm cả an toàn y tế, an ninh sân bãi. Nhưng nói gì thì nói, sự cố tràn khán giả ở sân Hà Tĩnh cũng là “hạt sạn” mà VPF và ban tổ chức sân phải nhìn nhận nghiêm túc”.

Cổ động viên nữ suýt bị ngất vì ngạt thở giữa đám đông, cổ động viên nam trèo lên gờ tường vì dưới khán đài không còn chỗ, hàng ngàn khán giả ùn ùn kéo vào trong sân, khiến cổng sắt khá kiên cố chỉ chực bung nếu như các chiến sĩ công an không dùng hết sức chặn lại, hàng ngàn khán giả khác đứng chật cả đường piste. Nam - phụ - lão - ấu, đủ cả. Họ cổ vũ theo cách ôn hòa, không hò hét, không quậy phá, không có những hành động quá khích, nhưng cũng khiến Ban điều hành V-League, ban tổ chức sân một phen... hú hồn.

Ông Nguyễn Trọng Hoài kể: “Tôi còn phải trực tiếp cầm loa nhằm vãn hồi tình hình. Trận đấu khởi đi một lúc lâu mà khán giả vẫn vào không ngớt. Ban tổ chức địa phương chưa có kinh nghiệm vì Hà Tĩnh lần đầu đá V-League. Cũng may không có sự cố xảy ra”. Chúng tôi hỏi ông: “Vậy trước trận ban điều hành giải được báo cáo về công tác tổ chức như thế nào mà ban tổ chức không thể kiểm soát nổi số lượng khán giả vào sân?”. “Giám sát trận đấu báo cáo lại là ban tổ chức sân nói bán 14.000 vé, nghĩa là phải 6.000 vé nữa mới lấp đầy sân. Nhưng thực tế đã vượt quá số lượng chỗ ngồi. Cũng may không có sự cố nào quá đáng tiếc xảy ra. Sau trận, khán giả ra về trong trật tự. Lực lượng an ninh, công an ban đầu được bố trí khoảng 500 người, nhưng khi khán giả quá đông, chúng tôi yêu cầu ban tổ chức sân tăng cường thì đến hết hiệp 1 khoảng 300 công an được điều động thêm”, ông Hoài nói.

Ở vòng 5 V-League vào ngày 18.6, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại được đấu trên sân nhà gặp SHB Đà Nẵng. Vậy công tác an ninh sẽ được triển khai ra sao? Ông Nguyễn Trọng Hoài cho biết: “Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt hơn và yêu cầu ban tổ chức địa phương phải có kế hoạch thật kỹ càng, tránh tái diễn sự việc như vừa rồi. Ngoài đội ngũ công an, ban tổ chức phải thuê cả lực lượng vệ sĩ chuyên nghiệp làm nhiệm vụ soát vé. Tuyệt đối không cho người thân, người nhà, bạn bè vào sân một cách tùy tiện. Tăng cường tối đa an ninh, siết chặt khâu ra vào”. “Đúng là bóng đá luôn cần khán giả nhưng cũng phải đảm bảo cho khán giả sự an toàn tuyệt đối khi tới sân. Đừng để “hạt sạn” biến thành cơn “địa chấn” hãi hùng”, ông Hoài nhấn mạnh. Dự kiến VPF sẽ yêu cầu lực lượng an ninh diễn tập trước khi trận đấu diễn ra.