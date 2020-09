Bầu Đức không thay tướng cho vui, bầu Đệ chờ ‘canh bạc’ cuối cùng

Trong 6 năm qua, HAGL có 5 lần thay HLV trưởng và lần nào bầu Đức cũng gây ngỡ ngàng cho khán giả. Mùa giải 2015, bầu Đức cho HLV Guillaume Graechen thôi chức sau trận HAGL thua Đồng Tháp ở vòng 21. Khi đó HAGL đứng cuối bảng. HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên thay giúp đội nhà bất bại liền 4 trận, trong đó có 3 trận thắng liên tiếp. Công Phượng và đồng đội thắng cả SLNA và Hà Nội FC, sau đó trụ hạng thành công.

Mùa giải 2017, sau 4 thất bại liên tiếp, HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải từ chức. Người thay thế ông là HLV Dương Minh Ninh cũng giúp HAGL khởi đầu thuận lợi với 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong 4 trận đầu tiên. Dù rất chật vật nhưng HAGL cũng vẫn trụ hạng thành công.

Cựu HLV HAGL Lee Tae-hoon có cảm thấy cô đơn? ẢNH: MINH TRẦN

Đến đầu mùa 2019, bầu Đức một lần nữa lại có sự tác động đến nhân sự bạn huấn luyện. HLV Dương Minh Ninh xin rút khỏi vị trí HLV trưởng khi HAGL thua tới 4 trận trong 6 vòng đấu đầu tiên. HLV người Hàn Quốc Lee Tae-hoon lên thay. Lập tức, HAGL bất bại 4 trận liên tiếp. Thậm chí vào cuối mùa, HAGL xếp hạng 8, vị trí tốt nhất của họ kể từ V-League 2015.

Cần phải nói thêm rằng, điểm chung của những lần thay tướng kể trên mang đến hiệu quả ngay lập tức. và giúp cho HAGL tạm thoát khỏi nguy khốn ở một thời điểm cần thiết. Vì thế lần thay tướng của HAGL ngay trước vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi V-League 2020 cũng được khán giả gửi gắm nhiều hy vọng.

Bầu Đức luôn giữ vững lập trường: “HAGL chỉ đá cho vui”. Nhưng rõ ràng, thực tế hành động của bầu Đức lại đi ngược với những gì ông nói. Nếu chỉ đá cho vui, HAGL không thay người ngồi chiếc ghế nóng nhiều lần đến như thế. Ở mùa giải đang diễn ra với quá nhiều biến động, bầu Đức không thay tướng cho vui. Hẳn nhiên rồi. Ông không muốn HAGL rơi xuống nhóm 6 đội phải tranh suất trụ hạng ở giai đoạn 2.

Thanh Hóa lún sâu với những lần thay HLV như thay áo

Trái ngược với sự tích cực trong việc thay HLV của HAGL, Thanh Hóa của bầu Đệ càng đổi “tướng” càng khổ sở. Sự ra đi của Nguyễn Thành Công đánh dấu việc Thanh Hóa đã sử dụng tới...6 HLV chỉ trong 15 tháng qua. Với việc tái bổ nhiệm Mai Xuân Hợp, tính ra đội bóng này có lần thứ 7 thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

Những người rời CLB Thanh Hóa, dù từng trường hợp có thể khác nhau đôi chút, nhưng phần lớn đều chung bức xúc vì bị "can thiệp quá sâu vào chuyên môn". HLV Nguyễn Đức Thắng, HLV Vũ Quang Bảo lần lượt rời ghế bởi lý do hậu trường. Trên truyền thông, bầu Đệ thừa nhận có sự can thiệp ít nhiều vào chuyên môn nhưng ông giải thích rằng đó đơn giản chỉ là thể hiện trách nhiệm với Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá Thanh Hóa với đội bóng quê hương.

Bầu Đệ và HLV Mai Xuân Hợp có giúp Thanh Hóa thoát khỏi cuộc chạy đua ở nhóm 6 đội? ẢNH: VY KHÁNH

Khi ông Bảo cương quyết chia tay Thanh Hóa dù được bầu Đệ bổ nhiệm vào chức danh giám đốc kỹ thuật vì “không muốn cứ ngồi không mà nhận lương”, đội bóng xứ Thanh lại có sự biến động ở vị trí thuyền trưởng. HLV Mai Xuân Hợp cầm quyền, đội Thanh Hóa thua 5 trận, chỉ hòa đúng 1 trận và phải đá play-off tranh suất trụ hạng với Phố Hiến. Ở thời điểm đó, Thanh Hóa thậm chí còn phải nhờ đến sự mát tay của “người đóng thế” Hoàng Thanh Tùng mới thắng nổi Phố Hiến và may mắn tồn tại được tại V-League.

Mùa giải 2020 khởi đi chưa được bao lâu, HLV Fabio Lopez đến rồi đi. Bầu Đệ và vị HLV người Ý đều không chịu được nhiệt của nhau. “Thợ hàn” Nguyễn Thành Công cập bến đội bóng xứ Thanh và rõ ràng giải cứu được Thanh Hóa khỏi cuộc khủng hoảng. Nhưng khi Thanh Hóa mới chỉ ở lưng chừng bảng xếp hạng thì ông Thành Công…buộc phải từ chức. Bầu Đệ lại có sự can thiệp phía sau. HLV Mai Xuân Hợp lại lên thay. Và ngay trong trận đấu đầu tiên trở lại làm HLV trưởng, tướng trẻ Mai Xuân Hợp không thành công. Thanh Hóa thua ngược Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, dẫn đến mất luôn vị trí an toàn có thể đảm bảo cho họ suất trụ hạng.

Cả HAGL của bầu Đức và Thanh Hóa của bầu Đệ đang trong cơn khốn khó. Kết quả vòng 13 V-League vào chiều 1.10 sẽ xác định đội nào có mặt ở nhóm 8 đội và đội nào có tên trong nhóm 6 đội.