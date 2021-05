CLB Bình Định đế mất điểm trên sân nhà khiến cơ hội vào top 6 không nhiều

CLB Bình Định sớm tỏ rõ quyết tâm giành 3 điểm khi được thi đấu trên sân nhà, nhất là tinh thần hưng phấn sau khi quật ngã Hà Nội vòng trước. Họ đã cụ thể hoá ưu thế bằng bàn thắng sớm do công của tân binh Xuân Nam ngay phút thứ nhất.

Highlights Bình Định 1-1 Than Quảng Ninh: Tân binh Xuân Nam ghi bàn từ rất sớm

Tuy nhiên sau bàn thắng, HLV Đức Thắng lại chủ trương cho các học trò của mình chơi thấp nhằm giữ an toàn cho khung thành thủ môn Minh Hoàng. Lối chơi co cụm đó của CLB Bình Định khiến Than Quảng Ninh dù được cầm nhiều bóng lại tỏ ra bế tắc khi không tìm đường vào khung thành đội chủ nhà. Cả hiệp 1, đội bóng vùng mỏ gần như không tung ra cú sút nguy hiểm nào. Cơ hội duy nhất là pha đánh đầu nguy hiềm của Mạc Hồng Quân.

Xuân Nam (trái) đã ghi bàn dẫn trước cho Bình Định Minh Tú

Tình hình nửa đầu hiệp 2 cũng y hệt khi Bình Định đá phòng ngự quá chắc khiến thế trận cù cưa. Đội Than Quảng Ninh dù tăng cường nhiều phương án khác nhau vẫn không thể phá vỡ thế trận mà chủ nhà giăng ra. Tuy nhiên nỗ lực của CLB Than Quảng Ninh cuồi cùng cũng được đền bù phút 70, Hải Huy nhả bóng vừa tầm ra tuyến hai. cho cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu tung cú sút chân trái cực mạnh vào góc xa khiến Minh Hoàng bó tay.

Nhưng cuối cùng Than Quảng Ninh có niêm vui gỡ hòa Minh Tú

Sau bàn bị gỡ hòa, đội Bình Định cố vùng lên nhưng thời gian còn lại không đủ giúp đội bóng đất võ tìm thêm bàn thắng. Hòa 1-1, CLB Bình Định dù có 16 điểm bằng Hà Nội FC nhưng lại xếp thứ 8. Trận cuối giai đoạn 1 đội Bình Định buộc phải thắng CLB Hải Phòng ngay trện sân Lạch Tray mới giành vé vào vòng chung kết xuôi.