Bình Dương chia tay Cúp Quốc gia khi để thua đội hạng nhất trên chấm penalty

Có lẽ do mật độ thi đấu dày tại V-League, cần phải dưỡng chân cho 1 số trụ cột để quyết chiến với Hà Tĩnh ở vòng tới nhằm tranh suất vào top 6. Hơn nữa đá với đội hạng nhất buộc không có cầu thủ ngoại nên HLV Nguyễn Thanh Sơn đã đưa ra đội hình chỉ có 3 -4 trụ cột, còn lại đều trẻ hoặc thiếu kinh nghiệm cũng như phong độ thi đấu kém do ít được ra sân. Do vậy Bình Dương đã chơi không đúng sức mình, phối hợp còn nhiều chệch choạc. Chỉ có vài cái tên như Tiến Linh, Anh Tý hay Thanh Long thì không đủ sức kéo cả đội hình còn non và chơi khá ‘cứng” như Duy Khánh, Thiện Đức, Trung Nhân hay Hà Trung Hậu, Hoàng Phương..

Vì thế việc bị Cần Thơ dẫn trước trong hiệp 1 từ cú đá phạt của Mạnh Duy là điều dễ hiểu, thậm chí nếu đội chủ nhà may mắn thì họ có thể tận dụng các cơ hội khác. Không còn cách nào khác trong hiệp 2, HLV Nguyễn Thanh Sơn buộc phải tung Thanh Thảo, Sỹ Giáp, Trọng Huy vào sân với hi vọng tìm bàn gỡ. Sau rất nhiều nỗ lực, bàn thắng gỡ hòa đã đến ở phút 86 khi Thanh Thảo có cú đánh đầu đẹp mắt hạ gục thủ môn Thanh Vũ. Dù lên tinh thần nhưng thời gian còn lại là quá ít cho Bình Dương lật ngược tình thế nên đành chấp nhận bước vào loạt đá 11m may rủi.

Trên chấm 11m nếu 2 quả đầu Tiến Linh và Trọng Huy sút tốt thì thì Anh Tỷ và Thanh Long lại rất căng cứng tâm lý nên lóng ngóng sút hỏng. Cú sút của Anh Tỷ đưa bóng đi vọt xà còn Thanh Long không thể đánh bại thủ môn Thanh Vũ ở cú sút quyết định. Để thua 2/4, Bình Dương đành chia tay với Cúp quốc gia, nơi mà họ đã 3 lân đăng quang vào năm 1994, 2015 và 2018. Còn Cần Thơ h5o lọt tiếng vào vòng 1/16 gặp đội thắng trong trận Phú Đổng- Huế (thi đấu vào ngày chủ nhật 25.4)