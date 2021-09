Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng: 'Đang thẩm định dự án sửa chữa sân Mỹ Đình'

Được biết sau trận đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), nơi đứng ra chịu trách nhiệm chính đăng cai tổ chức trận đấu đã phải hứng chịu mọi góp ý về công tác tổ chức mà nói như ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch thường trực thì những gì còn thiếu sót, khiếm khuyết trong công tác tổ chức qua trận đấu vừa rồi, VFF sẽ rút kinh nghiệm và tiếp thu để sửa chữa khắc phục cho tốt ở các trận đấu sau. Nhưng rõ ràng trách nhiệm hoàn toàn không thuộc về VFF mà còn do sự phối hợp chưa tốt từ Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, nơi trực tiếp quản lý tài sản quốc gia này. Mặt sân Mỹ Đình bong tróc và hệ thống phòng chức năng ngày càng xuống cấp không hề được cải tạo, làm mới là hệ quả của sự yếu kém trong việc duy tu, bảo quản, vận hành của ban quản lý khu liên hợp này trong nhiều năm.

Mới đây ông Nguyễn Trọng Hổ, Giám đốc khu liên hợp thể thao Mỹ Đình đưa ra nhiều lý do bào chữa, trong đó mấu chốt là thiếu kinh phí đầu tư. Trước đây nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31, Chính phủ đã đồng ý cấp 408 tỉ đồng để sửa chữa khu liên hợp và mua sắm trang thiết bị thi đấu điền kinh, bơi lội.. trong đó riêng kinh phí sửa chữa sân Mỹ Đình sẽ vào khoảng 150 tỉ đồng.Tuy nhiên do dịch bệnh nên đến lúc này, dự án vẫn chưa được triển khai, do vậy khu liên hợp còn lúng túng.