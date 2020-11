Bóng đá nữ VĐQG: Bị Hà Nội ‘qua mặt’, TP.HCM quyết lấy lại ngôi đầu

Do kém TP.HCM I về mặt điểm số nên Hà Nội I Watabe buộc phải căng sức để tìm chiến thắng. Dù Thái Nguyên T&T không phải là đối thủ xứng tầm nhưng đội bóng Thủ đô vẫn không dám chủ quan cất trụ cột. Ngược lại các cô gái Hà Nội vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất chơi quyết tâm từ đầu. Chính thái độ thi đấu tôn trong đối thủ và cũng không để bị rơi vào hoàn cảnh bất ngờ như Phong Phú Hà Nam từng bị cầm hòa trước đó nên đội bóng Thủ đô đã dội mưa gôn vào lưới đối thủ. Các bàn thắng lần lượt do tiền đạo Phạm Hải Yến, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự, Hải Linh, Biện Thị Hằng và cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Hoa ghi giúp Hà Nội I Watabe thắng giòn giã 5-0 trước Thái Nguyên T&T. Thắng trận này giúp Hà Nội I Watabe vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi hơn TP.HCM 1 đúng 1 điểm (23 so với 22).