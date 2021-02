Bóng đá Sài Gòn chạy đà để chuẩn bị cất cánh trong năm Tân Sửu

Hai đội bóng đóng quân trên địa bàn TP.HCM đều lọt vào Top 5 chung cuộc tại V-League 2020 (Sài Gòn FC hạng 3, CLB TP.HCM hạng 5) và trở thành những đối trọng chính của hai đội bóng Thủ đô trong cuộc đua tranh ngôi vị quán quân để tạo nên một mùa giải kịch tính bậc nhất trong lịch sử V-League cho đến tận những vòng đấu cuối cùng.

Thậm chí, trong khoảng 2/3 thời gian của mùa giải 2020 (từ vòng 2 đến vòng 14), vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thuộc quyền sở hữu của hai đội bóng thành phố mang tên Bác. Cả hai đã thay nhau bứt lên và khiến cho các ứng cử viên như Viettel hay Hà Nội phải rất vất vả trong việc bám đuổi. Đáng tiếc là trong giai đoạn cuối của mùa giải, CLB TP.HCM và Sài Gòn FC vì những lý do khác nhau đã tỏ ra hụt hơi và để Hà Nội và Viettel bứt lên để về đích trước.

Huỳnh Tấn Tài của Sài Gòn FC tung cú sút trước hàng thủ SLNA Khả Hòa

Nhiều cổ động viên đã tỏ ra khá tiếc nuối cho CLB TP.HCM khi trong giai đoạn cuối, đoàn quân của HLV Chung Hae-seong liên tục phải đối mặt với những chấn thương của các trụ cột như Huy Toàn, Seo Yong-duk và đặc biệt là Công Phượng. Trong khi bộ đôi ngoại binh triệu đô người Costa Rica mang về trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải đã không đáp ứng được mong đợi. Nếu không có những chấn thương của các trụ cột này, rất có thể CLB TP.HCM đã có thể tham dự vào cuộc đua tranh chức vô địch và kết thúc mùa giải với một vị trí cao hơn.

Trong khi đó, Sài Gòn FC dù không được đánh giá cao về mặt lực lượng với những cầu thủ chỉ ở dạng trung bình khá của V-League nhưng dưới bàn tay của HLV Vũ Tiến Thành đã chơi cực kỳ tiến bộ và có thể nói là ‘lột xác’ ở mùa giải năm rồi. Với một lối chơi hợp lý, biết mình biết người cùng bộ đôi ngoại binh sắc sảo bậc nhất V-League 2020 (Pedro Paulo và Geovane), đội bóng "we are one' đã trở thành một đối thủ cực kỳ khó chơi đối với bất kỳ đội bóng nào ở mùa giải năm nay. Tiếc là cuối cùng họ gục ngã trước 2 đối thủ mạnh nhất Viettel và Hà Nội nên chỉ về đích thứ 3. Dù sao đây cũng là thứ hạng cao nhất của Sài Gòn FC kể từ khi họ giành quyền góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp (năm 2016).

Với các chân sút mới người Brazil, CLB TP.HCM hy vọng sẽ bật lên Khả Hòa

Kết thúc mùa giải 2020, cả hai đội bóng đều có những biến động mạnh mẽ về mặt lực lượng. Trong khi Sài Gòn FC ‘thay máu’ tới 20 cầu thủ, thì CLB TP.HCM cũng chào đón trên dưới 10 cầu thủ mới cùng tân HLV trưởng Polking. Hiệu quả đến đâu thì vẫn cần thêm thời gian để trả lời. Tuy nhiên bước đầu, cả hai đều có thể coi là đã có bước ‘chạy đà’ tương đối thành công ở V-League 2021 khi hiện đang góp mặt ở nửa trên của bảng xếp hạng (Sài Gòn FC xếp hạng 4, TP.HCM xếp hạng 7).

Đó là cơ sở để người hâm mộ hy vọng rằng hai đội bóng Sài thành sẽ ‘cất cánh’ trong năm mới Tân Sửu và trở thành ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch ở mùa giải năm nay.