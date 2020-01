Bóng đá Việt Nam: Đã đến lúc khẳng định vị thế

Trong những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt tài tình của HLV Park Hang Seo, nền bóng đá Việt Nam đã dần khởi sắc trên nhiều phương diện cả về trình độ chuyên môn lẫn phong cách thi đấu. Với bàn tay “nhào nặn” của ông, U.23 Việt Nam cho thấy đẳng cấp khác biệt của mình. Với tư cách là đương kim á quân giải đấu, tuyển Việt Nam tham vọng tiến sâu tại Giải vô địch U.23 châu Á 2020.

Với những kỳ tích tạo ra và trở thành á quân ở giải vô địch U.23 châu Á 2019, nhà vô địch SEA Games 30 - U.23 Việt Nam, được kỳ vọng sẽ mang đến những trận đấu đầy cảm xúc, kịch tính và giành chiến thắng cao nhất tại giải Vô địch U.23 châu Á 2020 được tổ chức tại Thái Lan.

Trong bảng đấu của mùa giải năm nay, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ chạm trán với 3 đối thủ ngang tầm là U.23 Triều Tiên và 2 đại diện Tây Á là U.23 UAE và U.23 Jordan, đây được xem là bảng đấu “dễ thở” nhất và nếu thi đấu với tinh thần quyết tâm cao thì U.23 Việt Nam sẽ rộng cửa vào tứ kết. Mục tiêu lớn nhất của HLV Park Hang Seo cùng các học trò đó chính là trở thành 1 trong 4 đội đại diện châu Á tham dự Thế vận hội Olympic 2020 diễn ra ở Tokyo, Nhật Bản, mang đến niềm tự hào cho dân tộc.

Giải đấu có 16 đội tham dự. 3 đội có thành tích cao nhất sẽ cùng U.23 Nhật Bản, đại diện khu vực châu Á tham dự môn bóng đá nam tại Olympic, diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) năm nay.

Người hâm mộ đang có niềm tin mãnh liệt vào đội tuyển con cưng, vốn đã và đang trưởng thành dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Họ đang háo hức chờ đợi màn ra mắt của đội bóng ở giải đấu đầu tiên trong năm 2020.

Ông Chalermsak Pimolsri - Phó tổng giám đốc Marketing của 4 Oranges Co., Ltd tham dự lễ bốc thăm chia bảng của giải đấu AFC U.23 2020

Theo lịch, đội sẽ lần lượt gặp U.23 UAE (10.1), U.23 Jordan (13.1) và U.23 CHDCND Triều Tiên (16.1).

