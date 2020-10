Buồn cho các tên tuổi lừng lẫy một thời của bóng đá Việt Nam

Đó sẽ là 2 trong những đội bóng đã từng đăng quang chức vô địch quốc gia (Quảng Nam, Long An, Đồng Tháp) hay á quân quốc gia (Nam Định).

Thăng hạng chuyên nghiệp từ năm 2003 (cùng với Hoàng Anh Gia Lai), từng thống trị V-League trong giai đoạn 2005-2006 dưới thời HLV Calisto và từng sản sinh ra những tài năng cho bóng đá Việt Nam như Phan Văn Tài Em, Nguyễn Minh Phương, thế nhưng sau đó Long An sa sút dần và đã phải xuống chơi ở giải hạng Nhất cách đây 3 năm sau khi đứng đội sổ ở V-League 2017. Thế nhưng đà trượt dốc của Long An chưa dừng lại ở đó. Mùa giải năm nay, đội bóng chủ sân Tân An tiếp tục thi đấu bết bát ở giải hạng Nhất. Sau 15 vòng đấu (tính cả 2 giai đoạn), Long An chỉ thắng được có đúng 3 trận, hòa 4 trận và thua đến 8 trận. Với vẻn vẹn 13 điểm, Long An đang kém đội xếp trên là Đồng Tháp 2 điểm trước vòng đấu cuối cùng. Nếu không thể đánh bại đội bóng xứ bưng biền trong trận “chung kết ngược” trên sân nhà vào cuối tuần này, nhà vô địch V-League 2005, 2006 sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhì năm sau - một cái kết buồn cho những người từng yêu mến đội bóng này.

Một tên tuổi lẫy lừng 15 năm trước có nguy cơ xuống hạng Dương Thu

Trong trường hợp Long An giành thắng lợi trong trận “chung kết ngược”, nỗi buồn đó lại được chuyển sang một “cựu vương” khác là Đồng Tháp. Từng là một tên tuổi của bóng đá Việt Nam thời bao cấp với 2 chức vô địch quốc gia (năm 1989, 1996) và cung cấp nhiều tuyển thủ quốc gia cho đội tuyển Việt Nam mà tiêu biểu là Trần Công Minh, Huỳnh Quốc Cường, Phan Thanh Bình, giờ đây Đồng Tháp cũng đang phải đối mặt với nỗi lo xuống hạng nếu không thể có điểm trên sân Tân An chiều nay.

Và đây cùng lại 1 tên tuổi khác có thể rơi xuống hạng nhì chiều nay Dương Thu

Rơi vào hoàn cảnh tương tự Long An, Đồng Tháp là một cựu vương khác - CLB Quảng Nam. 3 năm trước, khi Long An lên chuyến tàu xuôi về hạng Nhất thì Quảng Nam đăng quang ngôi vô địch V-League 2017 với sự tỏa sáng của tiền vệ Đinh Thanh Trung, cầu thủ sau đó được nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam. Giờ đây dù trong đội hình vẫn còn đó Thanh Trung cùng các cựu tuyển thủ quốc gia như Huy Hùng, Hà Minh Tuấn…nhưng đội bóng xứ Quảng lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn trái ngược ở V-League 2020.

Dù liên tiếp giành chiến thắng ở 2 vòng đấu gần đây nhưng Quảng Nam lúc này vẫn đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Với 2 điểm ít hơn đội xếp trên Nam Định, Quảng Nam buộc phải đánh bại Hải Phòng ở vòng đấu cuối, trong khi trông chờ Nam Định thất thủ trên sân Vinh ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Không tự quyết định được số phận của mình, tình thế của “cựu vương” Quảng Nam ở V-League lúc này xem ra còn khó khăn hơn “cựu vương” Long An hay Đồng Tháp ở giải hạng Nhất.

Quảng Nam (trái) hay Nam Định (phải), ai sẽ thoát hiểm giờ chót? VPF

Trong trường hợp “cựu vương” Quảng Nam thoát nạn, đội bóng bị “đẩy” xuống hạng Nhất mùa tới sẽ là Nam Định - một tên tuổi khác một thời của bóng đá Việt Nam từng giành ngôi á quân V-League 2000-2001 và 2004. Đây cũng là đội có lượng khán giả đông nhất Việt Nam với sân Thiên Trường luôn kín khán giả.

Bóng đá Việt Nam sắp có đoạn kết buồn cho những tên tuổi lừng lẫy một thời của bóng đá Việt Nam.