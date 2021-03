‘Cánh chim lạ’ Nhật Lan giúp Than Khoáng sản Việt Nam vô địch lượt đi U.19 nữ

Trước một đối thủ Sơn La yếu nhất giải dù mạnh hơn hẳn, nhưng các cầu thủ đến từ vùng mỏ đã chơi tập trung từ đầu và thể hiện khả năng kiềm soát bóng tốt khi sớm chia cắt lối chơi của đối phương bằng sự triển khai lối đá mạch lạc, phối hợp khá đa dạng vừa ngắn vừa dài, vừa nhanh vừa chậm, khiến cho Sơn La dù rất nỗ lực nhưng vẫn không sao tạo được một sự chống cự hiệu quả

Do vậy vấn đề là việc tận dụng cơ hội của Than Khoáng sản Việt Nam như thế nào để sớm bỏ trong túi 3 điểm. Và điều đó đã đến từ 1 cá nhân chơi nổi bật. Đó là Trần Nhật Lan, cố gái trước đó đã có 3 bàn thắng rất đẹp vào lưới các đối thủ trước đó. Lần này, Nhật Lan vẫn tiếp tục thể hiện tài năng của mình chỉ trong vòng 4 phút với cú đúp bàn thắng để ấn định tỉ số nhẹ nhàng và cũng rất dễ dàng cho Than Khoáng sản Việt Nam. Chiến thắng cả 4 trận ở lượt đi giúp đội bóng vùng mỏ có 12 điểm dẫn đầu giải và cũng chạm tay vào danh hiệu cao nhất chung cuộc.

Than Khoáng sản Việt Nam (áo xanh) vô địch lượt đi VFF

Ở trận còn lại đáng khen cho các cô gái TP.HCM khi thắng ngược Phong Phú Hà Nam 2-1. Dù Đào Thị Ngân có bàn thắng dẫn trước với thế trận lấn lướt trong hiệp 1 của các cô gái Hà Nam nhưng các học trò của HLV Nguyễn Phúc Du lại dần để mất thế trận trong hiệp 2. Cầu thủ Châu Ngọc Bích đã gỡ hòa 1-1 cho U.19 TP.HCM. Khi mà ai cũng nghĩ trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hoa thì bất ngờ đã xảy ra ở phút 90+3 khi Ngọc Duyên ghi bàn ấn định cuộc lội ngược dòng ấn tượng của các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Chiến thắng ngược 2-1 này giúp U.19 TP.HCM vươn lên nhì bảng với 7 điểm bỏ lại các đối thủ tranh chấp là Hà Nội hay Hà Nam (đều chỉ có 4 điểm).