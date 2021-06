‘Cậu bé vàng’ Văn Quyến trở thành Trợ lý HLV đội 1 Sông Lam Nghệ An

Cái tên Phạm Văn Quyến không xa lạ gì người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Sau thành công trên cương vị cầu thủ và trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, có thời gian chân sút 37 tuổi này đã lùi về phía sau ‘ẩn dật’. Nhưng từ hơn 3 năm qua được sự động viên của các đàn anh, các thầy ở Sông Lam Nghệ An và sự yêu quý của người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ dành cho anh, 'cậu bé vàng' Văn Quyến đã tái xuất trở lại trong vai trò trợ lý HLV cho các đội bóng đá trẻ. Anh hết phụ tá cho đồng đội Phan Như Thuật ở đội U.15 rồi đến đàn anh Lê Kỳ Phương ở đội U.17 đều góp phần giành ngôi vô địch quốc gia 2 năm liên tiếp 2019, 2020. Lẽ ra Văn Quyến sẽ gặt hái hat-trick vô địch trong tháng 4 vừa rồi khi làm trợ lý cho HLV Phạm Bùi Minh ở đội U.19 Sông Lam Nghệ An tranh giải U.19 vô địch quốc gia ở Bình Dương. Nhưng sau khi xuất sắc vượt qua U.19 Hà Nội ở tứ kết trong trận thủy chiến, không may cho Sông Lam Nghệ An và Văn Quyến khi để thua Học viện NutiFood trên chấm đá luân luu 11m mất cơ hội vào tranh chung kết và đành ngậm ngùi giành giải đồng hạng ba.

Văn Quyền cùng Phan Thanh Bình trong lễ bốc thăm Vòng chung kết U.19 vô địch quốc gia hồi tháng 4 vừa rồi Khả Hòa

Trở về xứ Nghệ với tài năng làm trợ lý được khẳng định thông qua việc đọc trận đấu tốt, tư vấn thay người hợp lý và bằng bản lĩnh kinh nghiệm chuyên môn truyền đạt tốt lại cho lứa đàn em, có tin Văn Quyến đã được HLV trưởng Đinh Văn Dũng mời vào thành phần ban huấn luyện đội U.21 để chuẩn bị cho giải U.21 quốc gia cuối năm nay. Thế nhưng khi chưa kịp gia nhập đội U.21 thì Văn Quyến đã nhảy một phát lên đội 1 theo đề nghị của HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng, người anh và cũng là người đồng đội gắn bó một thời của ‘cậu bé vàng.

Văn Quyến cùng các trợ lý khác tại Vòng chung kết giải U.19 Khả Hòa

Lý do là sau khi HLV Ngô Quang Trường từ chức HLV đội 1, tập đoàn Tân Long đã chính thức tiếp quản đội bóng xứ Nghệ và đưa Huy Hoàng lên làm HLV trưởng. Ngoài bộ óc của Phan Như Thuật trước đây, tân HLV trưởng Sông Lam Nghệ An rất cần thêm sự giúp sức của Phạm Văn Quyến. Và thế là ‘cậu bé vàng’ đã nhảy một phát lên đội 1 và cùng sát cánh với đàn anh để quyết tâm cứu vãn tình hình đang rất xấu của đội bóng xứ Nghệ khi đứng chót bảng sau 12 trận giai đoạn 1 V-League.

Văn Quyến bám sát các buổi tập cảu Sông Lam Nghệ An Quang Vinh

Văn Quyến cho biết anh cảm thấy vinh dự khi được làm trợ lý cho đàn anh Huy Hoàng ở đội 1. Quyến khẳng định anh sẽ mang hết kiến thức và khát vọng của minh để cùng đàn anh và là thuyền trưởng của đội chủ sân Vinh quyết tâm mang lại thành tích tốt cho Sông Lam Nghệ An.

Bước đầu Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ sẽ đón chào sự trở lại của ngoại binh Micheal Olaha, và đang liên hệ để 'giải cứu' Hoàng Vũ Samson từ Đông Á Thanh Hóa.Nếu có 2 chân sút này thì chất lượng tấn công trong đội hình đội chủ sân Vinh sẽ tốt hơn nhiều. Khi đó "combo" Huy Hoàng- Văn Quyến sẽ trở thành người hùng nếu giúp đoàn quân xứ Nghệ trụ hạng thành công.