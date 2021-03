Cầu thủ có bị quá tải ở V-League trước khi lên tuyển quốc gia?

Hiện tại, V-League đã trải qua 4 vòng đấu và nếu theo lịch thi đấu thay đổi (dự kiến sẽ được VPF công bố ngay sau khi AFC Cup công bố lịch thi đấu của AFC Champions League), với 9 vòng còn lại cho đến 10.5, các CLB dự kiến sẽ thi đấu 4 ngày/trận. Khoảng trung tuần tháng 4 (23, 24.4), các đội V-League và hạng nhất sẽ thi đấu vòng loại Cúp quốc gia.

Do điều kiện khách quan (ảnh hưởng dịch Covid-19 ), thể thức thi đấu của V-League đã buộc phải thay đổi bắt đầu từ mùa 2020 và mùa 2021 vẫn áp dụng chia V-League thành hai giai đoạn 1 và 2 (không phải thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm như mùa 2019 trở về trước). Giai đoạn 1 nhằm xác định top 6, tranh chức vô địch ở giai đoạn 2, top 8 tranh 1,5 suất trụ hạng. Do đó, tính chất các trận đấu của giai đoạn 1 sẽ rất căng thẳng. Mật độ thi đấu dày có thể sẽ là lý do dẫn đến nguy cơ thể lực giảm sút, thậm chí dễ chấn thương của các tuyển thủ khiến họ không thể đạt điểm rơi vào đúng lúc đội tuyển cần.