Chật chội khu trung tuyến của đội tuyển Việt Nam

Trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia lần này, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 7 cầu thủ có sở trường ở vị trí tiền vệ trung tâm gồm: Văn Vũ (Bình Dương), Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai), Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Văn Triền (Sài Gòn FC), Đức Huy (Hà Nội). Chưa kể 2 tiền vệ khác với cái chân trái khéo léo là Quang Hải và Hoàng Đức cũng có thể được kéo về vị trí này để ‘chia bài’. Như vậy tổng cộng có tới 9 cầu thủ có thể đảm đương được vị trí ‘xương sống’ của ‘Những chiến binh Rồng Vàng’, chiếm tới 1/4 số cầu thủ được triệu tập. Điều đó chứng tỏ chiến lược gia người Hàn Quốc quan tâm như thế nào đến vị trí này sau khi Hùng Dũng bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Tuy nhiên điều đó cũng khiến cho khu trung tuyến của đội tuyển Việt Nam trở nên vô cùng chật chội. Bởi với sơ đồ chiến thuật đang áp dụng, trong mỗi trận đấu, HLV Park Hang-seo chỉ có thể đưa ra sân 2 tiền vệ trung tâm mà thôi. Vì thế cuộc cạnh tranh vị trí giữa các tiền vệ trung tâm trong những ngày tới hứa hẹn sẽ vô cùng quyết liệt. Bởi gần như chắc chắn thầy Park sẽ phải loại đi một vài người trong số 9 gương mặt nói trên, trước ngày lên đường sang UAE.

Nếu xét về phong độ thì Minh Vương có lẽ là tiền vệ trung tâm chơi ấn tượng nhất kể từ đầu mùa giải đến nay. Cầu thủ mang áo số 8 của Hoàng Anh Gia Lai này đã có 884 phút chơi ổn định, ghi được 4 bàn thắng, qua đó góp công không nhỏ giúp đội bóng phố Núi bay cao trên đỉnh V-League năm nay.

HLV Park Hang-seo thị phạm cùng các học trò Minh Tú

Chỉ kém Minh Vương một chút là Văn Vũ, Xuân Trường và Văn Triền. Tiền vệ của Bình Dương tiếp tục đóng vai trò nhạc trưởng trong lối chơi của đội bóng đất Thủ và đã ghi được 2 bàn. Trong khi tiền vệ người Tuyên Quang đang ngày càng trưởng thành hơn ở tuyến giữa của Hoàng Anh Gia Lai và để lại dấu ấn với 1 siêu phẩm vào lưới Hà Nội. Còn Văn Triền cũng đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ gồng gánh tuyến giữa của Sài Gòn FC.

Trong khi 3 cầu thủ ít được ra sân nhất tại V-League 2021 là Đức Huy (399 phút), Hoàng Anh (371 phút), Tuấn Anh (238 phút). Cả 3 đều gặp phải chấn thương ở những mức độ khác nhau trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, chỉ có Hoàng Anh là có màn tái xuất tương đối thành công khi đóng góp 2 bàn cho đội bóng núi Hồng (vào lưới Bình Định và Thanh Hóa). Đức Huy và Tuấn Anh cũng đã trở lại nhưng cần thêm thời gian để lấy lại phong độ vốn có.

Tuấn Anh, Phan Văn Long, Tô Văn Vũ (từ phải), ai sẽ trụ lại danh sách cuối cùng? Minh Tú

2 gương mặt còn lại là Quang Hải và Hoàng Đức không phải là những tiền vệ trung tâm thực thụ. Sở trường của cả hai là tiền vệ hoặc tiền đạo cánh. Tuy nhiên trong một số hoàn cảnh, các HLV hoàn toàn có thể kéo Quang Hải và Hoàng Đức lùi về vòng tròn trung tâm để giữ nhịp và phát động tấn công. Xét về phong độ ở mùa giải năm nay, Quang Hải không bằng Hoàng Đức. Tuy nhiên tiền vệ người Đông Anh luôn sẵn sàng bùng nổ và luôn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của HLV Park Hang-seo.

Đối đầu với các đối thủ mạnh mẽ về thể lực như Indonesia, Malaysia, UAE tại vòng loại World Cup sắp tới, đội tuyển Việt Nam cần những cầu thủ có nền tảng thể lực sung mãn và có khả năng tranh chấp quyết liệt. Xét về mặt này, Văn Triền, Văn Vũ và Hoàng Anh có phần trội hơn so với các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai hay kể cả Quang Hải, Hoàng Đức. Đó sẽ là lợi thế của các cầu thủ này so với phần còn lại, nếu như phải đặt lên bàn cân để so sánh.

Tuấn Anh chuyền phối hợp với Cao Văn Triền Minh Tú

Trong khi đó, nếu xét về kinh nghiệm quốc tế thì Quang Hải, Xuân Trường, Đức Huy lại chiếm ưu thế khi là những người từng gắn bó lâu nhất với thầy Park từ vòng chung kết U.23 châu Á 2018 qua nhiều giải đấu châu lục và khu vực. Sau đó lần lượt phải kể đến Tuấn Anh, Minh Vương, hay gần đây là Hoàng Đức, Văn Triền. Trong khi Văn Vũ và Hoàng Anh là tân binh ở đội tuyển Việt Nam trong lần tập trung này.

Trong 2 tuần tới, HLV Park Hang-seo sẽ phải cân nhắc cả về phong độ, thể lực lẫn kinh nghiệm để tìm ra những tiền vệ trung tâm ưng ý nhất cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup sắp tới.