Bóng đá Việt Nam trở lại

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Lee Tae-hoon của HAGL phát biểu: “Rất khó để đưa ra lý do biện minh cho việc HAGL chưa hòa nhập tốt trong hiệp 1. Nếu để tìm một lý do, theo tôi mặt sân không được tốt cho lắm khiến chúng tôi không thể chơi bóng theo phong cách của mình. Tôi cũng nghĩ thời tiết là một phần ảnh hưởng đến phong độ của các cầu thủ vì thời tiết tại NĐ so với Pleiku khác hoàn toàn. NĐ có Merlo chơi bóng bổng rất giỏi, họ treo bóng vào trong rất tốt. Tiền đạo Rafaelson chơi bóng hay và càn lướt khỏe. Tôi nghĩ NĐ đã chuẩn bị rất tốt cho trận hôm nay, nhất là khi họ được đá trên sân nhà. HLV Lee Tae-hoon và Nguyễn Văn Sỹ Minh Hoàng Còn HLV Nguyễn Văn Dũng của NĐ cho rằng: “Ban huấn luyện và toàn thể đội bóng đã tập trung chuẩn bị rất kỹ và nghiêm túc cho trận gặp HAGL. Sau thời gian nghỉ rất dài, khi trở lại chúng tôi muốn đá một trận cống hiến, bốc lửa cho người hâm mộ tại sân Thiên Trường cũng như tất cả người con NĐ trên cả nước. Còn về lời phàn nàn của HAGL, tôi khẳng định những người chịu trách nhiệm đã luôn làm việc cật lực kể cả những ngày nắng nóng nhất để chăm sóc tốt nhất cho mặt sân. Tất cả đều biết thời gian qua thời tiết khắc nghiệt, trời quá nắng cỏ nào cũng chết nên mọi người thông cảm. Cả 2 đội cũng đá, đâu chỉ có NĐ hưởng lợi hay HAGL bất lợi. Chiến thắng hôm nay hoàn toàn xứng đáng cho NĐ, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng với các tình huống ghi bàn được tập luyện rất nhiều lần chứ không hề ngẫu nhiên. Chúng tôi muốn tri ân tất cả các CĐV và người hâm mộ đã luôn ủng hộ, sát cánh cả chặng đường dài chứ không riêng gì trận đấu này. Ngay cả trong những ngày dịch Covid-19, đội bóng vẫn luôn nhận được sự động viên của họ. Do đó, chúng tôi muốn dâng chiến thắng này để tri ân họ. Q.V