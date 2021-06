Chủ nhà World Cup 2022 xếp nhất bảng E, đội tuyển Việt Nam sắp tạo lịch sử

Ở trận đấu thuộc khuôn khổ bảng E rạng sáng nay, Qatar đã đánh bại Oman với tỷ số 1-0 nhờ pha đá phạt đền thành công của Hassan Al Haidos. Kết quả này giúp Qatar chắc chắn đoạt ngôi đầu bảng E khi hơn đội nhì bảng Oman (đội chỉ còn đá 2 trận) đến 10 điểm (22 so với 12). Theo quy định, 8 đội đứng đầu các bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyết đi tiếp. Tuy nhiên, với việc Qatar (đội đã có vé dự VCK World Cup 2022 với tư cách chủ nhà) đã đứng đầu bảng E, tấm vé của đội bóng này sẽ trao cho đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 trong 8 bảng đấu để vượt qua vòng loại thứ 2.

Sau thất bại trước Qatar, Oman vẫn chắc chắn đứng thứ 2 bảng E và họ sẽ chờ xét thành tích để lọt vào nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để đoạt vé đi tiếp. Oman sẽ còn gặp Afghanistan (5 điểm) và Bangladesh (2 điểm) - đội gần như nắm chắc vị trí cuối bảng. Vì vậy, với việc không tính kết quả 2 trận gặp Bangladesh, Oman chỉ đạt tối đa 12 điểm trong trường hợp thắng Afghanistan.

Trong khi đó, sau lượt trận diễn ra tối 7.6, cuộc tranh ngôi nhì bảng F sẽ giữa Tajikistan (10 điểm), Kyrgyzstan (7 điểm) và Myamar (6 điểm) do đội đầu bảng Nhật Bản đã sớm đoạt vé trước đó. Hiện Tajikistan chỉ còn đá 1 trận, trong khi Kyrgyzstan và Myamar đều còn đá 2 trận. Trong trường hợp thắng Myanmar ở lượt cuối và kết thúc ngôi nhì bảng với 13 điểm, Tajikistan sẽ bị trừ 6 điểm (do thắng đội cuối bảng Mông Cổ ở 2 lượt trận). Nếu Kyrgyzstan thắng 2 trận còn lại để chiếm ngôi nhì bảng của Tajikistan, đội bóng này sẽ có 13 điểm nhưng phải trừ 3 điểm (thắng Mông Cổ ở lượt đi). Trong trường hợp Myanmar thắng cả 2 trận còn lại để lên ngôi nhì bảng với 12 điểm, đội bóng Đông Nam Á này cùng sẽ bị trừ 3 điểm (thắng Mông Cổ 1-0 ở lượt về).

Tại bảng B, Úc (18 điểm) đứng đầu sau thắng dễ đội cuối bảng Đài Bắc Trung Hoa 5-1, hơn Jordan (13 điểm) và Kuwait (10 điểm). Úc gần như nắm chắc ngôi đầu do còn gặp Nepal (6 điểm) - đội mà họ thắng 5-0 ở lượt đi, và đụng độ Jordan. Như vậy, vị trí nhì bảng B sẽ là cuộc đấu giữa Kuwait và Jordan khi cả hai đội đều còn đá 2 trận. Tuy nhiên, Kuwait sẽ còn gặp đội cuối bảng Đài Bắc Trung Hoa, nên nếu có thắng Jordan ở trận còn lại, họ cũng chỉ có tối đa 10 điểm (trừ 3 điểm thắng đội cuối bảng Đài Bắc Trung Hoa 9-0 ở lượt đi và không tính kết quả lượt trận tới với đội bóng này).

Trong khi đó, nếu thắng cả 2 trận còn lại (gặp Kuwait và Úc), Jordan cũng chỉ có tối đa 13 điểm (do bị trừ 6 điểm vì thắng Đài Bắc Trung Hoa cả 2 lượt trận). Tuy nhiên, khả năng toàn thắng 2 trận cuối đối với Jordan là rất khó, bởi ngoài Úc thì Kuwait là chủ nhà do được chọn đăng cai đá tập trung bảng B. Ở trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên sân nhà vào cuối năm 2019, Jordan từng bị Kuwait cầm hoà 0-0.

Ở bảng D, Uzbekistan thắng đậm Singapore 5-0 để tiếp tục bám sát đội đầu bảng Ả Rập Saudi khi kém 2 điểm (12 so với 14). Cả hai đội này đều còn 2 trận chưa đấu nhưng khả năng sẽ bị trừ từ 4 đến 6 điểm nếu về nhì bảng và xét thành tích khi 1 trong 3 đội Yemen (5 điểm), Palestine, Singapore (đều có 7 điểm) sẽ đứng cuối bảng.

Ở các trận đấu bảng C kết thúc rạng sáng nay, Iran (14 điểm) và Iraq (12 điểm) đều có chiến thắng cách biệt lần lượt trước Bahrain (3-0) và Campuchia (4-1) để dẫn đầu. Với việc Campuchia đã chắc chắn cuối bảng, Iraq (còn đá 2 trận) và Bahrain (12 điểm, còn đá 1 trận) nếu kết thúc nhì bảng sẽ bị 6 điểm nếu xét thành tích các đội nhì bảng (do đều thắng Campuchia cả 2 lượt trận). Iran sẽ quyết đấu với Iraq ở lượt cuối nhưng nếu về nhì bảng C họ sẽ bị trừ 3 điểm và không tính kết quả lượt trận sắp tới gặp Campuchia.