Chưa xong Cúp quốc gia, bóng đá nữ đã khởi động giải vô địch

Ngoài 8 cái tên quen thuộc là TP.HCM, Hà Nội, Than Khoáng Sản Việt Nam, Hà Nam, Thái Nguyên, Sơn La, Hà Nội 2 và TP.HCM 2 thì Hà Nam cũng xin có thêm 1 đội Hà Nam 2 nâng tổng số lên 9 đội. Thực chất có đến 3 trong 9 đội này là thê đội 2 của TP.HCM, Hà Nội, Hà Nam đều đa phần là các cầu thủ U.19 hoặc những cái tên đã qua rồi thời sung sức, chủ yếu chỉ là thi đấu để nâng tầm, ít có hy vọng tranh chấp, 2 đội Thái Nguyên và Sơn La về đẳng cấp cũng chỉ thường thường bậc trung, chỉ nằm ở tốp giữa, có gây khó khăn cho top đàn chị ở trên thì cũng vài trận đơn lẻ chứ khó tạo đột biến. Do vậy thực chất cuộc tranh đua giành ngôi hậu cũng chỉ xoay quanh 4 cái tên TP.HCM, Hà Nội, Hà Nam và Than Khoáng Sản Việt Nam.