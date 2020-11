‘Chung kết sớm’ U.21 Hà Nội- Viettel bất phân thắng bại, HAGL bị cầm chân

2 đội đều đưa ra đội hình mạnh nhất. Phái Hà Nội có đầy đủ hảo thủ như đội trưởng Đặng Văn Tới, trung vệ vừa được gọi vào tuyển Việt Nam Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ trái Lê Văn Xuân, các tiền vệ tuyển U.22 Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn, Trần Văn Công, Nguyễn Văn Minh, tiền đạo Lê Xuân Tú cùng dàn hảo thủ như Nguyễn Tuấn Anh, Trần Văn Đạt, Nguyễn Hữu Tuấn, thủ môn Quan Văn Chuẩn, chỉ duy nhất thiếu Lý Công Hoàng Anh bị chấn thương.

Còn Viettel cũng rất mạnh với trung vệ tuyển U.22 Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, tiền đạo Trần Danh Trung và dàn cầu thủ rất kinh nghiệm như đội trưởng Tống Văn Hợp, hậu vệ trái Nguyễn Xuân Kiên, trung vệ Cao Trần Hoàng Hùng, Đinh Tuấn Tài, tiền vệ Trương Tiến Anh, tiền đạo Nguyễn Sỹ Chiến, Vũ Văn Quyết.. đã tạo nên một trận đấu chất lượng không thua gì V-League.

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải điều khiển trận đấu hết lời khen ngợi cầu thủ 2 đội chơi rất linh hoạt, sắc sảo, khôn ngoan, tạo ra nhiều cơ hội đẹp mắt chỉ tiếc là hàng thủ 2 đội chơi quá hay nên việc tận dụng của các tiền đạo chưa tốt. Đặc biệt dưới sự chứng kiến của HLV Park Hang-seo, các cầu thủ chơi đầy nỗ lực. Kết quả 0-0 đã phản ánh đúng cục diện, cho thấy 2 đội quá mạnh và chơi với một đấu pháp chặt chẽ như vậy thì 2 suất dự Vòng chung kết trong tầm tay. Trận còn lại Nam Định thắng Luxury Hạ Long 2-1,

Đội trưởng Đặng Văn Tới chỉ huy hàng thủ Hà Nội Đăng Vũ

Tại bảng B trên sân Kon Tum sau lễ khai mạc ngắn gọn có sự hiện diện của Giám đốc Sở VH-TT-DL Kon Tum Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Nguyễn Xuân Truyền, Giám đốc Trung tâm TDTT Phan Đình Vũ, 2 đội được xem là ứng viên nặng ký trong bảng là Phố Hiến và Đà Nẵng đã cống hiến một trận hay. Dù thiếu mũi nhọn Phạm Xuân Tạo bị chấn thương nhưng với thành phần còn lại trong tay HLV Võ Phước như Phạm Văn Hữu, Nguyễn Phi Hoàng, Lương Duy Cương, Liễu Quang Vinh, Bùi Quang Huy và đội trưởng Quách Công Định, các cầu thủ sông Hàn đã thể hiện lối đá nhịp nhàng, phản công sắc nét.

Ngay trong hiệp 1, Quang Huy đã mở tỉ số cho Đà Nẵng. Trong khi đó Phố Hiến dù đội hình được xem là chất lượng hơn nhưng lại vào trận với tâm lý có phần hơi căng cứng nên lối chơi hiệp 1 mất đi sự thanh thoát. Với bộ khung đá hạng nhất gồm đội trưởng Uông Ngọc Tiến, tiền vệ Nguyễn Trọng Long, trung vệ Trần Hoàng Phúc, hậu vệ Nguyễn Hoàng Huy, Phan Bá Hoàng, thủ môn Trương Thái Hiếu và tiền đạo của đội V-League Sài Gòn FC Võ Nguyên Hoàng kết hợp với các cầu thủ vừa vô địch U.19 trong màu áo PVF như Trịnh Văn Chung, Nguyễn Tiến Đỉnh, Trịnh Quang Trường, Tẩy Văn Toàn.., Phố Hiến luôn nắm thế chủ động.

Niềm vui ghi bàn của Võ Nguyên Hoàng (phải) Viết Định

Nhưng phải đến hiệp 2 HLV Hứa Hiền Vinh củng cố siết lại lối chơi và tăng thêm sức mạnh ở trung tuyến lần lượt Võ Nguyên Hoàng và Trần Hoàng Phúc mới ghi bàn lật ngược tình thế thắng lại 2-1 để có 3 điểm đầu tiên. Trận còn lại, Khánh Hòa, đội chủ nhà của Vòng chung kết thua Đăk Lăk 0-1. Lượt tới ngày 29.11, Phố Hiến sẽ gặp Khánh Hòa và Đà Nẵng gặp Đăk Lăk.

Bất ngờ đả xảy ra ở bảng C khi chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai với nhiều cầu thủ tên tuổi như đội trưởng Dụng Quang Nho, chân sút Lê Minh Bình, Huỳnh Tiến Đạt, tiền vệ tuyển U.19 Việt Nam Nguyễn Thanh Khôi và hậu vệ trái Phan Du Học, thủ môn tuyển U.22 Việt Nam Phạm Đình Long, tiền vệ phải Nguyễn Nhĩ Khang, trung vệ Nguyễn Duy Kiên.. đã chơi khá bế tắc trước lối đá đầy quyết tâm, áp sát liên tục và phòng thủ kiên cường của Công an Nhân dân, đội bóng vừa mất suất lên hạng nhất tuần trước, nhưng lại có 4 tuyển thủ U.19 Việt Nam như Hà Văn Phương, thủ môn Hoàng Trung Phong, trung vệ Trần Quang Thịnh, tiền vệ Bùi Xuân Thịnh.

Lê Minh Bình đột phá nhưng không thể phá lưới Công an nhân dân Minh Trần

Cơ hội duy nhất mà đội chủ nhà bỏ lỡ chính là pha đột phá qua cả thủ môn Công an Nhân dân của tiền đạo vừa khoác áo Bà Rịa -Vũng Tàu Lê Minh Bình, nhưng lại chần chừ ở góc hẹp nên mất thắng. Hoà 0-0, Hoàng Anh Gia Lai tự đặt mình vào thế khó khi bảng này còn ứng viên nặng ký khác là Sông Lam Nghệ An . Đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng đã phô diễn một lối đá mạnh mẽ, phối hợp sắc sảo để hạ Tây Ninh 3-0 do Nguyễn Văn Việt, Ngô Văn Lượng và Trần Tiến Anh ghi.

Trong trận này Trần Mạnh Quỳnh vốn hay chơi tiền đạo trước đây được bố trí ở vai trò tiền vệ tổ chức, giữ nhiệm vụ chia bài. Nhưng ấn tượng hơn cả chính là cầu thủ mới 17 tuổi Đinh Xuân Tiến được giao đá tiền vệ phòng ngự đã chơi quá đỉnh đạc giúp Sông Lam ghệ An làm chủ hoàn toàn ở khu vực giữa sân. Với chiến thắng này, đội bóng xứ Nghệ tạm dẫn đầu bảng C và sẽ gặp Công an Nhân dân ở lượt đấu tới, trong khi Hoàng Anh Gia Lai gặp Tây Ninh ngày 29.11.

Đinh Xuân Tiến (20) chơi rất hay ở trục giữa Sông Lam Nghệ An Minh Trần

Chiều mai 27.11 lượt trận thứ 2 bảng D sân Bến Tre sẽ tiếp diễn với trận đấu nóng bỏng giữa Long An gặp Vĩnh Long. Long An đã có 3 điểm trước Bến Tre ở lượt trước nên nếu thắng gần như sẽ giành 1 trong 2 ngôi đầu và cơ hội lớn lọt vào Vòng chung kết. Còn Vĩnh Long mới có 1 1 điểm sau trận hòa Đồng Tháp nên cần phải thắng mới hy vọng.

Một số hình ảnh thi đấu ở các bảng

Giám đốc Sở VH-TT-DL Tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Bình tặng hoa cho 2 đội và tổ trọng tài Viết Định

Niềm vui ghi bàn của Trần Hoàng Phúc (phải) cho Phố Hiến Viết Định

Niềm vui của Quang Huy (27) ghi bàn mở tỉ số cho Đà Nẵng Viết Đỉnh

Trợ lý HLV U.22 Vũ Hồng Việt (trái) có mặt trên sân Kon Tum

Phó giám đốc CTCP HAGL, Trưởng BTC bảng C Trần Văn Minh phát biểu khai mạc tại Pleiku Nhà báo Quang Tuyến, thành viên BTC giải tặng hoa cho đội trưởng HAGL Dụng Quang Nho Minh Vỹ

Thanh Khôi (giữa) không vượt qua hàng thủ Công an Nhân dân Anh Tiến

Pha không chiến áp đảo của HAGL vẫn không thể thắng Minh Trần

Ngô Văn Lương ghi bàn thứ 2 cho SLNA Minh Trần Trần Tiến Anh ghi bàn thứ 3 cho SLNA Minh Trần Niềm vui ghi bàn của Nguyễn Văn Việt,cầu thủ vừa chơi V-League Minh Trần