Chuyển nhượng V-League 2020: CLB TP.HCM “sung” nhất, Hà Nội “chất” nhất

Cập nhật chuyển nhượng CLB Hà Nội, CLB TP.HCM đến ngày 20.2.2020

+CLB Hà Nội: Đi: Bùi Tiến Dũng (TP.HCM), Nguyễn Đại Đồng (giải nghệ), Phùng Viết Trường (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Ganiyu Oseni (tự do); đến: Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Gordon Rimario (Thanh Hóa).