CLB TP.HCM ngóng Lee Nguyễn, sốt vé đại chiến Sài Gòn FC - HAGL

Giờ chót, CLB TP.HCM chiêu mộ thành công “bom tấn” Lee Nguyễn giúp người hâm mộ đội bóng này vơi đi phần nào nỗi nhớ Công Phượng vốn quay trở lại HAGL. Thế nhưng ảnh hưởng của Covid-19 khiến Lee Nguyễn đến TP.HCM muộn, đã vậy anh phải cách ly 14 ngày theo quy định. Ngày 22.1, Lee Nguyễn mới hết hạn cách ly, vì thế chắc chắn vắng mặt ở vòng 1 gặp Đà Nẵng ngày 17.1 đồng thời gần như không thể chơi ở vòng 2 diễn ra ngày 24.1 gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bởi mới hoàn tất cách ly 2 ngày, khó đảm bảo thể lực lẫn cảm giác thi đấu tốt nhất.

Đã có đủ trong tay 3 ngoại binh là trung vệ Diakite, tiền đạo Jao Paulo, Dario Frederico nhưng HLV Polking vẫn trông ngóng Lee Nguyễn từng ngày bởi ông đánh giá cao tầm quan trọng của tiền vệ tài hoa này. Có Lee Nguyễn, CLB TP.HCM giải bài toán mềm mại nơi hàng tiền vệ để “làm bóng” cho các tiền đạo, điều mà CLB này vẫn loay hoay ở giai đoạn chuẩn bị. Chưa kể bộ đôi tiền đạo Jao Paulo, Dario Frederico mới gia nhập đội, chưa thật sự tạo sự gắn kết. Đã vậy tiền đạo Hồ Tuấn Tài gặp chấn thương nghỉ dài ngày nên CLB TP.HCM trông chờ vào sự tỏa sáng của các nội binh như Xuân Nam, Huy Toàn, Sầm Ngọc Đức, Văn Hậu, Lâm Ti Phông…

Ông Trần Đình Huấn, Giám đốc trung tâm TDTT Thống Nhất, đơn vị phối hợp với Sài Gòn FC tổ chức các trận đấu của CLB này trên sân Thống Nhất, cho biết bắt đầu chiều nay BTC sân Thống Nhất sẽ bán vé xem trận đại chiến giữa Sài Gòn FC và HAGL vào 19 giờ 15 ngày 17.1 tới. Ông Huấn cho biết do người hâm mộ sẽ rất quan tâm đến trận đấu này, nhất là muốn xem HLV Kiatisak và dàn sao của HAGL như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh, Xuân Trường thi thố khả năng trước Sài Gòn FC đổi mới.

Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành cũng đã sẵn sàng với nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó có cái tên rất “hot” là Matsui, cựu tuyển thủ Nhật Bản và dàn nội binh như Tấn Tài, Minh Trung, Công Thành, Hoài An, Văn Phong, Đỗ Merlo, Võ Nguyên Hoàng... đã tạo gắn kết sau hơn 1 tháng vừa qua nên việc săn vé sẽ dữ dội. BTC sân đã lên các phương án an ninh và an toàn cho việc bán vé, yêu cầu khán giả giữ trật tự, xếp hàng ngay ngắn mua vé, tránh xô đẩy, chen lấn. Khu vực khán đài A sân Thống Nhất sẽ được bảo vệ chặt chẽ để việc bán vé được thuận lợi.