Công Phượng liệu có tiếp tục “cóng chân” khi trở về sân Vinh?

Cho dù không trưởng thành từ lò đào tạo SLNA (mà ở lò đào tạo HAGL JMG), thế nhưng chắc chắn mỗi lần trở về quê hương thi đấu luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt cho Công Phượng. Chỉ có điều từ trước đến nay, sân Vinh chưa bao giờ mang lại niềm vui cho tiền đạo quê Đô Lương này.

Kể từ khi được bầu Đức đôn lên đội 1, Công Phượng đã có 3 lần đá chính trong màu áo đội bóng phố Núi để đối đầu với đội bóng xứ Nghệ tại sân Vinh và đều phải đón nhận những thất bại.

Còn nhớ tại V-League 2015, trong mùa giải đầu tiên được góp mặt ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam , Công Phượng dù nhận được nhiều sự kỳ vọng nhưng đã “cóng chân” và hầu như không tạo được dấu ấn nào trong trận thua 0-2 của Hoàng Anh Gia Lai trước đội chủ nhà. Tỉ số tương tự được lặp lại trong cuộc so tài giữa hai đội tại V-League 2017 và Công Phượng tiếp tục “tàng hình” trong trận đấu đó. Gần đây nhất ở V-League 2018, Công Phượng dù có 1 pha lập công vào lưới SLNA nhưng rốt cuộc, đội bóng phố Núi vẫn phải trắng tay rời sân Vinh (thua 1-3).

Trên thực tế, áp lực khi phải đối đầu với đội bóng quê hương là không hề nhỏ và không phải cầu thủ nào cũng thể cởi bỏ được nó để có thể thi đấu thành công. Vì thế việc Công Phượng “cóng chân” trong mỗi lần trở về sân Vinh trước đây là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Đến ngay cả các đàn anh dày dạn kinh nghiệm của Công Phượng như Công Vinh, Dương Hồng Sơn hay Hồng Tiến trước đây cũng luôn gặp phải áp lực cực lớn khi đối đầu với đội bóng quê hương.

Công Phượng sẽ chịu áp lực không hề nhò VPF

Người hâm mộ chắc chưa thể quên cuộc so tài giữa Hà Nội T&T và SLNA trong khuôn khổ vòng đấu thứ 26 của V-League 2011. Khi đó, SLNA đang dẫn đầu bảng nhưng khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm. Nếu giành chiến thắng, Hà Nội T&T sẽ vượt lên và đăng quang ngôi vô địch. Tuy nhiên trước áp lực cực lớn từ phía các CĐV Nghệ An, ngay phút thứ 5 thủ môn Dương Hồng Sơn (khi đó là người trấn giữ khung thành đội bóng Thủ đô) đã mắc phải sai lầm đáng trách khi để bóng lọt qua tay ra phía sau, tạo điều kiện để Fagan dễ dàng dứt điểm vào lưới trống mở tỉ số. Sau này, Hồng Sơn phải thanh minh rằng đó chẳng qua chỉ là một “tai nạn” chứ không hề có chuyện anh “trả nợ ân tình” cho đội bóng quê hương. Và sau cú phốt đó, ở những lần đối đầu với SLNA sau này, Dương Hồng Sơn đều vắng mặt bởi những lý do khác nhau.

Không chỉ Dương Hồng Sơn mà những cựu cầu thủ SLNA khoác áo Hà Nội T&T như Công Vinh, Hồng Tiến ở trận đấu nói trên cũng đều chơi không tốt và buộc HLV Phan Thanh Hùng phải thay ra giữa chừng.