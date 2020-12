‘Của để dành’ của HLV Park Hang-seo ‘sáng cửa’ giành danh hiệu Vua phá lưới U.21

Vì cặp đấu Viettel vs Sông Lam Nghệ An kết thúc với tỷ số 1-1 và mặc dù giành chiến thắng đậm 4-0 trước Long An trên sân Nguyễn Khuyến (TP.Nha Trang) , nhưng Phố Hiến vẫn ngậm ngùi chia tay giải ở bảng A VCK U.21 quốc gia 2020.