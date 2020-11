Cục diện nhóm đầu V-League 2020 sau vòng đấu áp chót

Than Quảng Ninh

Để thua 0-1 trước Viettel, Than Quảng Ninh kết thúc vòng đấu áp chót với số điểm vẫn là 31. Đội bóng đất Mỏ gần như đã an phận ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Để có thể vươn lên vị trí thứ 3, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng cần thắng đậm Hà Nội ở vòng đấu cuối, đồng thời hy vọng Sài Gòn FC trắng tay trên sân nhà trước Viettel để san bằng khoảng cách về hiệu số bàn thắng bại (hiện tại hiệu số của Than Quảng Ninh là +5 trong khi của Sài Gòn FC là +12). Tuy nhiên đây là điều rất khó có thể xảy ra.

Sài Gòn FC

Thất bại 2-4 trước Hà Nội đã khiến thầy trò HLV Vũ Tiến Thành chính thức nói lời chia tay với giấc mơ vô địch V-League năm nay và tụt xuống vị trí thứ 3. Như phân tích ở trên, đội bóng áo hồng khó có thể tụt xuống vị trí thứ 4 nhưng cũng ít có khả năng vươn lên vị trí thứ 2. Đang kém Hà Nội 2 điểm (34 so với 36) và hiệu số cũng kém hơn 5 bàn (+12 so với +17), Sài Gòn FC chỉ có giành ngôi á quân nếu đánh bại Viettel trong khi Hà Nội thất thủ trước Than Quảng Ninh. Còn trong trường hợp Hà Nội giành 1 điểm trên sân Cẩm Phả, Sài Gòn FC sẽ vươn lên vị trí thứ 2 nếu thắng Viettel 5 bàn cách biệt.

Quang Hải đã thắng Cao Văn Triền để thắng tiến đến ngôi vô địch Vy Khánh

Hà Nội

Đang có trong tay 36 điểm, nếu không đánh bại được Than Quảng Ninh ở vòng đấu cuối, vị trí cao nhất mà Hà Nội có thể có được sau khi V-League 2020 khép lại chỉ là vị trí thứ 2. Thậm chí Quang Hải và các đồng đội còn có thể chỉ giành được Huy chương Đồng nếu như bại trận trên sân Cẩm Phả hoặc thủ hòa Than Quảng Ninh trong khi Sài Gòn FC thắng cách biệt Viettel từ 5 bàn trở lên.

Trong trường hợp giành được trọn vẹn 3 điểm trên sân Cẩm Phả vào chiều Chủ nhật tới, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn sẽ chỉ giành được ngôi á quân nếu Viettel cũng đánh bại được Sài Gòn FC trong trận đấu diễn ra cùng giờ.

Đội đương kim vô địch chỉ bảo vệ thành công ngôi vương nếu như thắng được Than Quảng Ninh trong khi Viettel để mất điểm trước Sài Gòn FC. Khi đó, Viettel sẽ kết thúc mùa giải nhiều nhất với 39 điểm, ngang bằng với Hà Nội. Tuy nhiên Viettel sẽ phải xếp sau do kém hiệu số bàn thắng-bại (hiệu số hiện tại của Viettel chỉ là +12 trong khi của Hà Nội là +17)

Trọng Đại cò cùng Viettel đăng quang chiều chủ nhật tới? Vy Khánh

Viettel

Với 2 điểm nhiều hơn Hà Nội, Viettel đang có nhiều lợi thế hơn hẳn so với Hà Nội trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Trong 9 khả năng có thể xảy ra với Vietel và Hà Nội ở vòng đấu cuối, có tới 7 khả năng mang lại chức vô địch cho Viettel (chiếm tỷ lệ 78%).

Chỉ có 2 khả năng khiến thầy trò HLV Trương Việt Hoàng phải ‘trả lại’ chức vô địch cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm (chiếm tỷ lệ 22%). Đó là khi đội bóng áo lính thua hoặc hòa Sài Gòn FC trong khi Hà Nội đánh bại được đội bóng đất Mỏ trong trận đấu diễn ra cùng giờ.

Chúng ta hãy cùng chờ xem V-League sẽ hạ màn như thế nào vào cuối tuần này.