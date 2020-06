Cuộc chiến ở nhóm cuối bảng V-League: Đội nào sẽ có điểm ở vòng 7?

Điểm chung của 3 đội bóng này là sẽ đều được chơi trên sân nhà để tiếp các đội khách: Than Quảng Ninh , Becamex Bình Dương và Sông Lam Nghệ An . Tuy nhiên cơ hội để giành điểm của 3 đội cuối bảng là không giống nhau.

Trong số các đội khách, Becamex Bình Dương và Sông Lam Nghệ An ở thời điểm hiện tại được đánh giá cao hơn so với Than Quảng Ninh. Cả hai dù đều đang trẻ hóa một cách mạnh mẽ ở mùa giải năm nay nhưng vẫn đang có được thành tích khá ấn tượng khi nằm trong Top 4 (Sông Lam Nghệ An xếp thứ 2 còn Bình Dương xếp thứ 4). Cùng sảy chân trên sân nhà với cách biệt 2 bàn trước hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở mùa giải năm nay là Hà Nội và TPHCM ở vòng đấu trước, đội bóng xứ Nghệ và đội bóng đất Thủ chắc chắn đều muốn đứng dậy ở vòng đấu này, để khẳng định rằng thất bại ở vòng đấu thứ 6 chỉ là một tai nạn.

Vì thế dù phải đến làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nam Định nhưng cả hai chắc chắn đều quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục duy trì vị trí trong tốp dẫn đầu. Xét về từng vị trí trên sân, cả hai đội khách đều nhỉnh hơn so với hai đội chủ nhà. Bởi vậy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nam Định đều sẽ phải hết sức dè chừng và cẩn trọng nếu như không muốn trắng tay ở vòng đấu thứ 7.

Đỗ Merlo đang chật vật cùng Nam Định VPF

Về mặt phong độ, đội bóng thành Nam đáng lo hơn cả bởi đã thất bại trong cả 4 vòng đấu gần đây. Còn tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù không thua nhưng cũng đã thủ hòa 3 trận liên tiếp.

Trong khi đó, theo đánh giá của giới chuyên môn, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ có điểm nhất trong số 3 đội bóng ở nhóm cuối bảng là Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh kể từ khi xuất hiện HLV Nguyễn Thành Công. Giành 7 điểm trong 3 vòng đấu gần đây, Thanh Hóa đang trên đường trở lại. Vì thế, nếu đánh bại Than Quảng Ninh trên sân nhà ở vòng đấu này, rất có thể thầy trò HLV Nguyễn Thành Công sẽ vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng

Thanh Hóa sẽ có niềm vui như thế này? VPF

Hy vọng lớn nhất của đội bóng xứ Thanh lúc này được đặt vào tiền đạo Lê Văn Thắng, người đang có phong độ rất tốt (ghi 2 bàn trong 2 trận gần đây). Bản thân Văn Thắng trong sự nghiệp của mình đã từng ghi tới 6 bàn vào lưới đội bóng đất Mỏ: 2 bàn ở V-League 2015 (khi khoác áo Cần Thơ), 2 bàn ở V-League 2016 (khi khoác áo Hải Phòng), 2 bàn ở V-League 2017 (khi khoác áo Thanh Hóa). Đối thủ của Thanh Hóa ở vòng đấu này là Than Quảng Ninh chơi khá phập phù trong thời gian gần đây (giành 4 điểm trong 4 trận). Vì thế nếu cứ chơi tưng bừng như 2 vòng đấu gần đây, “cửa” thắng của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công là khá lớn.