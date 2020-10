Cuộc đua trụ hạng sẽ hạ màn sau vòng đấu chiều nay?

Đang có nhiều hơn Quảng Nam lần lượt là 4 và 5 điểm, Hải Phòng và Nam Định bước vào trận đấu “sống mái” chiều nay với phần thưởng giành cho đội chiến thắng là tấm vé trụ hạng mà không cần phải quan tâm tới trận đấu giữa Quảng Nam và SHB.Đà Nẵng diễn ra cùng giờ.

Sau thất bại có phần oan uổng trước Quảng Nam ở vòng đấu trước (do sai lầm của trọng tài), người ta đang chờ xem liệu Nam Định liệu có thể 'gượng dậy' hay không ở vòng đấu này. Đội bóng thành Nam có lợi thế sân nhà nhưng lại gặp bất lợi do vắng mặt 4 trụ cột gồm Phùng Văn Nhiên, Nguyễn Đình Mạnh, Đinh Văn Trường và Thiago Merlo (do bị treo giò). Từng để thua Hải Phòng 0-2 ngay tại 'chảo lửa' Thiên Trường ở giai đoạn 1, Nam Định không được phép để điều đó lặp lại ở trận đấu này nếu như không muốn đối mặt với nhiều bất trắc ở vòng đấu cuối.

Tuy nhiên Nam Định và Hải Phòng có thể vừa đá vừa ngóng kết quả trên sân Tam Kỳ. Bởi nếu đội bóng xứ Quảng không giành được trọn vẹn 3 điểm trong trận derby sông Hàn thì một kết quả hòa là vừa đủ để Nam Định và Hải Phòng 'dắt tay nhau' tới V-League 2021.

Quảng Nam (giữa) vừa đá vừa ngóng kết quả sân Thiên Trường VPF

Ở trận derby sông Hàn, xét về thành tích đối đầu gần đây cũng như phong độ hiện tại, SHB.Đà Nẵng đều trội hơn “người anh em” Quảng Nam.

Trong 5 trận đối đầu gần nhất kể từ năm 2018 đến nay, SHB.Đà Nẵng đang có thành tích bất bại trước Quảng Nam với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Trong đó đáng chú ý nhất là chiến thắng hủy diệt 6-1 ở giai đoạn 1 của V-League 2020.

Lúc này, trong khi đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã an toàn trụ hạng thì đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công đang mấp mé bên bờ vực xuống hạng. Nếu không giành được trọn vẹn 3 điểm trong trận derby sông Hàn, Quảng Nam sẽ không còn cơ hội ở lại với giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam . Vì thế, người ta đang chờ xem SHB.Đà Nẵng sẽ 'cư xử' như thế nào với 'người anh em' Quảng Nam. Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ đá 'hết chân' để chứng minh sự trong sáng, minh bạch của mình, hay sẽ 'buông' để tạo cơ hội sống sót cho đội bóng xứ Quảng.

Nhiều người lúc này đang mường tượng tới kịch bản: cuộc đua trụ hạng sẽ hạ màn sau vòng đấu thứ 4 diễn ra vào chiều nay và SHB.Đà Nẵng sẽ là đội 'tiễn' Quảng Nam xuống hạng Nhất.