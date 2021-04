Cúp bóng đá nữ quốc gia 2021: Sớm ngã ngũ 4 vé vào bán kết

Ở bảng A dù ra quân thắng khó nhọc 2 đội bóng ít tên tuổi là Thái Nguyên và TP. HCM 2 ở ngày ra quân nhưng sau đó 2 đội bóng đàn chị là Hà Nội và Hà Nam đều tiếp tục giành chiến thắng thứ 2 khá dễ dàng. Các cô gái thủ đô đã quật ngã 3-0 trước TP.HCM 2 trong đó có cú đúp của người hùng SEA Games Phạm Hải Yến. Còn Hà Nam thắng dễ Thái Nguyên 3-1 do Đinh Thị Duyên, Trần Thị Duyên và Nguyễn Thị Hồng Cúc ghi. Với 2 trận thắng cả Hà Nội lẫn Hà Nam sớm vào bán kết mà trận gặp nhau lượt cuối giữa họ chỉ phân định ngôi nhất nhì bảng

Không hề kém cạnh 2 đội mạnh bảng A, chiều qua Than Khoáng Sản Việt Nam đè bẹp Hà Nội 2 đến 5-1. Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Vạn ghi cú đúp các bàn còn lại do Hà Thị Nhài, Châu Thị Vàng và Nguyễn Thị Thúy Hằng đang độ chín như Tuyết Ngân, Phương Thảo..ghi cho đội bóng vùng mỏ. Bàn gỡ của Bùi Thị Thương ở gần cuối trận chỉ giúp các cô gái trẻ Thủ đô an ủi phần nào.