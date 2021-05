Cúp bóng đá nữ quốc gia: Các cô gái Hà Nội chờ gặp TP.HCM ở chung kết?

Việc TP.HCM có thể vượt qua Hà Nam là điều có thể dự báo căn cứ vào 3 yếu tố. 1 là đội hình đồng đều hơn, mỗi tuyến đều có thủ lĩnh có thể dẫn dắt, điều tiết lối chơi và trực tiếp tạo đột biến để mang lại sức mạnh cho các nhà đương kim vô địch quốc gia, như Chương Thị Kiều ở dưới, Bích Thùy và Thùy Trang ở giữa và Huỳnh Như ở tuyến trên, 2 là các cô gái TP.HCM luôn có tâm lý thi đất tốt và giữ cho mình sự bình tĩnh, tự tin, tập trung tốt chứ không quá nóng nảy, thiếu kiềm chế như Hà Nam từng mắc phải như năm rồi (đang hòa TP.HCM 1-1 bị phạt đền thì quay qua bỏ cuộc), 3 là bề dày trận mạc của toàn đội hơn hẳn Hà Nam vốn chỉ dựa vào vài cá nhân như Tuyết Dung, Hồng Nhung, Lan Anh..nên xem ra còn khá mỏng manh.

Nhưng trong 1 trận có tính chất knock-out cụ thể không thể nói trước bất cứ điều gì, Nếu Hà Nam phân phối sức tốt, có chiến thuật hợp lý để kềm tỏa lối đá của TP.HCM, chia cắt được Huỳnh Như với các trụ cột khác trong đội thì vẫn có thể gây bất ngờ hoặc đưa trận đấu đến chấm phạt đền luân lưu. Do vậy trên lý thuyết thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi mạnh hơn và họ cũng rất hy vọng gặp Hà Nội ở chung kết, nhưng Hà Nam vẫn tiêm ẩn khả năng gây bất ngờ nếu đừng quá rơi vào tình cảnh tranh cãi với trọng tài, ức chế vì những chuyện chẳng đâu vào đâu cả, dẫn đến sai lầm không đáng..

Niềm vui của nữ Hà Nội Minh Hoàng

Ở trận bán kết 1, Hà Nội vượt qua Than Khoáng sản Việt Nam 2-0. Đội bóng Thủ đôi cầm bóng tấn công nhiều, nhưng các cô gái vùng mỏ cũng chơi phản công rất nhay thông qua vai trò Nguyễn Thị Vạn. May mắn cho Hà Nội khi thủ thành Khổng Thị Hằng bên phía Than bị chấn thương buộc phải rời sân nhường chỗ cho Ngọc Anh. Đó chính là bước ngoặt của trận đấu khi tiền vệ Bùi Thị Trang và tiền đạo Phạm Hải Yến tận dụng sự non nớt của thủ môn Ngọc Anh để ghi bàn và ghi tên Hà Nội vào trận chung kết giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2021.