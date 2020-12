Cựu chân sút của HAGL và SLNA bị Nam Định thanh lý trong ‘1 nốt nhạc’

Trong vài năm qua khi chơi cho HAGL và SLNA, Felipe Martins không để lại nhiều dấu ấn. Chân sút này có trình độ chuyên môn khá thấp so với mặt bằng các tiền đạo ngoại tại V.League. Anh không thể sánh với những Claudecir, Pedro, Bruno hay Victor Mansaray về độ nhanh nhẹn, hiệu quả ghi bàn. Khi SLNA chia tay với chân sút này chính ông Nguyễn Đức Thắng, giám đốc kỹ thuật cũng nói ‘Tiền đạo này không có độ lì lợm vì đá khá nghệ sĩ, sức càn lướt yếu..’. Đội bóng thành Nam cũng hiểu điều oó nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các đội bóng không biết chắc có thể đón ngoại binh mới sang hay không nên việc chọn ngay một cầu thủ đang ở Việt Nam là một lựa chọn an toàn. Chính vì vậy Nam Định đã đồng ý ký hợp đồng với Felipe Martins.