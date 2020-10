Cựu vương Quảng Nam khó lội ngược dòng trong cuộc chiến trụ hạng ở V-League 2020

Trước mắt lúc này, đội bóng xứ Quảng sẽ còn 5 trận đấu ở giai đoạn 2 để nỗ lực phấn đấu nhằm đào thoát khỏi vị trí cuối bảng. Trên lý thuyết, mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Thế nhưng khoảng cách 4 điểm so với Nam Định, Hải Phòng, 6 điểm so với Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An và 7 điểm so với SHB. Đà Nẵng , xem ra sẽ không dễ để thầy trò HLV Đào Quang Hùng thực hiện một cuộc đào thoát ở mùa giải năm nay, Ngoài ra, một bất lợi nữa đối với Quảng Nam là việc họ sẽ phải chơi 3 trận sân khách và chỉ có 2 trận được thi đấu trên sân nhà. Trong khi đó 8/9 điểm mà họ giành được kể từ đầu mùa giải đến nay đều là ở trên sân Tam Kỳ và chỉ có 1/9 điểm là giành được trên sân khách. Chính vì thế, đội bóng xứ Quảng cần phải cải thiện đáng kể phong độ thi đấu sân khách nếu như muốn “lội ngược dòng” ở giai đoạn 2.