Đại chiến nóng bỏng Sông Lam Nghệ An – Thanh Hóa ở giải U.19 chiều nay

Sông Lam Nghệ An từ lâu đã là một thế lực đáng gờm ở bóng đá trẻ nhưng khởi đi tại vòng loại giải U.19 quốc gia lần này lại không được tốt lắm khi bị Đà Nẵng cầm chân và bất ngờ để Thanh Hóa qua mặt sau khi thua trực tiếp ở trận lượt đi. Không phải lực lượng đội bóng xứ Nghệ yếu vì đội hình toàn sao, từng cung cấp đến 6-7 vị trí cho đội tuyển U.19 Việt Nam như Trần Mạnh Quỳnh, Đặng Quang Tú, Hồ Khắc Lương, Nguyễn Xuân Bình, Vương Văn Huy, thủ môn Nguyễn Văn Bá.

Số này năm rồi cũng từng cùng Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội tạo ra cuộc chạy đua hào hứng tại Vòng chung kết U.19 ở Pleiku sau đó đã vô địch giải U.19 quốc tế sau khi đánh bại Thái Lan ở trận chung kết tại Nha Trang. Điều đó cũng đủ nói lên chất lượng của dàn sao trẻ xứ Nghệ.

Vậy lý do vì sao chơi không tốt ở lượt đi? Câu trả lời nằm ở cái gốc của vấn đề chính là HLV. Không phải năm nay mà nhiều năm trước U.19 Sông Lam Nghệ An cũng toàn chơi không đúng với sức mạnh vốn có của mình mà nguyên nhân nhiều người nghiệm ra từ vai trò nhà cầm quân.

Trần Quốc Thành (9, Sông Lam Nghệ An) không vượt qua được sự truy cản của hậu vê Thanh Hóa Toàn Lê

Năm 2016 tại Vòng chung kết U.19 quốc gia ở Quy Nhơn, đội bóng xứ Nghệ bước vào trận quyết định vòng bảng gặp PVF trên sân Tây Sơn được đánh giá cao hơn rất nhiều thì lại bất ngờ để vuột vé vào chơi bán kết. Người cầm quân khi đó là HLV Nguyễn Đình Dũng đã tỏ ra thiếu nhạy bén. Năm 2018 ở Huế và 2019 ở Pleiku cũng vậy, U.19 Sông Lam Nghệ An dù đội hình chẳng kém cạnh ai, vậy mà lại gục ngã không thể bước vào trận cuối cùng. Nguyên nhân cũng đã được chỉ ra cũng từ HLV.

Ngay trận lượt đi vòng loại thua Thanh Hóa 0-1 ở giải U.19 lần này, đội bóng xứ Nghệ cầm bóng, tổ chức thế trận tốt hơn, thể hiện sự lấn lướt bằng việc vây ráp đối thủ (vốn trẻ hơn mình khi có nhiều cầu thủ vừa vô địch U.17 năm rồi) liên tục. Nhưng sự nôn nóng cộng với việc điều chỉnh lối chơi trên sân kém linh hoạt khiến Sông Lam Nghệ An tỏ ra bế tắc, dứt điểm không chính xác. HLV trưởng Nguyễn Văn Tiến dù liên tục thúc giục nhưng thiếu giải pháp hữu hiệu nên để đội nhà càng chơi càng bị “bí” và cuối cùng phải trả giá khi dính đòn phản công.

Bằng lối đá phòng ngự phản công, Thanh Hóa luôn gây khó cho Sông Lam Nghệ An Toàn Lê

Thanh Hóa ngược lại biết mình biết ta nên chơi phòng ngự áp sát, sẵn sàng tranh chấp quyết liệt để làm ‘chùn chân” đối thủ và chờ thời cơ để vùng lên. HLV Mai Xuân Hợp từng thành công với cách chơi phòng ngự phản công sắc sảo tại Vòng chung kết U.17 khi đưa Thanh Hóa lên ngôi tỏ ra chắc tay khi biết được điểm mạnh yếu của Sông Lam Nghệ An để từ đó tìm được 3 điểm.

Thế nên ở trận lượt về chiều nay, đội bóng xứ Thanh chắc chắn sẽ lại chọn cách chơi như vậy để phong tỏa sức tấn công của Sông Lam Nghệ An. Bởi chỉ cần hòa thì họ vẫn giữ khoảng cách hơn 3 điểm, thuận lợi dể bảo vệ ngôi đầu. Trong khi đó yếu tố tâm lý sẽ giữ vai trò mấu chốt với Sông Lam Nghệ An ở trận này để xem đoàn quân của ông Nguyễn Văn Tiến có rút ra được bài học gì để cải thiện lối chơi và hình ảnh của mình. Chỉ có thắng, Sông Lam Nghệ An mới truất ngôi đầu của đối thủ và rộng cửa chờ trận quyết đấu với Đà Nẵng. Còn không có 3 điểm thì bi kịch rất dễ lập lại với lò đào tạo trẻ chất lượng này của cả nước. Nhiều khả năng ông Troussier, HLV trưởng tuyển U.19 Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi trận này.

Cũng trong hôm nay bảng D sẽ khởi tranh tại sân Phú Thọ (TP.HCM). Do chỉ còn 4 đội (Lâm Đồng bỏ cuộc) nê bảng này chỉ còn 3 lượt trận ở lượt về. TP.HCM của các cựu danh thủ Hà Vương Ngầu Nại- Nguyễn Hồng Phẩm sẽ gặp Khánh Hòa trong trận cân tài ngang sức mà lượt đi chủ nhà chật vật thắng sít sao 2-1. Còn Hoàng Anh Gia Lai 2 gặp lại Bình Phước, đội họ từng thắng 3-1 nên nếu giữ phong độ thì thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh nhiều khả năng sẽ có thêm 3 điểm.

Khánh Hòa từng ghi bàn trước Khả Hòa

Sau đó TP.HCM vùng lên gỡ hòa