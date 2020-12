Địa chấn ở vòng loại U.21: 2 lò trẻ Hà Nội và HAGL cùng ngã ngựa

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở lượt trận cuối cùng vòng loại bảng giải U.21 quốc gia lần thứ 24 năm 2020 vào chiều này 2.12 khi 2 đội tên tuổi Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai đã không thể vượt qua số phận ở trận đấu then chốt. Một đội do không nắm quyền tự quyết, còn một đội lại thua trực tiếp đội bóng ít cửa hơn mình nên đành chấp nhận rời cuộc chơi

Trên sân Viettel, dù tung ra đội hình khá mạnh với hàng loạt ngôi sao U.22 như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Văn Công. Nguyễn Văn Minh..và hàng loạt tuyển thủ U.21, U.20 những năm qua như Lê Xuân Tú, Lê Văn Nam, Thái Khắc Huy Hoàng, Mạch Ngọc Hà, Dương Tùng Lâm hay đội trưởng tuyển U.19 Vũ Tiến Long..đương kim vô địch Hà Nội cũng chỉ thắng sát nút Luxury Hạ Long 1-0 do Mạch Ngọc Hà ghi. Chiến thắng khó nhọc này của Hà Nội hoàn toàn dễ hiểu so với Viettel từng thắng đối thủ này đến 8-0 là do thầy trò HLV Dương Hồng Sơn không còn tự quyết nên tinh thần thiếu sự mạnh mẽ và thi đấu dù lấn lướt nhưng triền khai các cơ hội luôn lỗi nhịp.

Ngay hiệp 2 có quả 11m , đội trưởng Lê Văn Xuân còn sút hỏng. Hà Nội bị loại chỉ có thể tự trách mình vì đã không giải quyết được 2 trận trước đó với Viettel và Nam Định. Đây là lần thứ 2 trong vòng 5 năm qua, Hà Nội bất ngờ vắng mặt ở vòng chung kết. Năm 2017, thầy trò HLV Phạm Minh Đức cũng bị loại ở vòng loại dù là đương kim vô địch, khiến vắng mặt ở vòng chung kết tại Bình Dương.

Khi Hà Nội không nắm quyền tự quyết thì Viettel và Nam Định thoải mái thi đấu vì tỉ số hòa cao sẽ đưa 2 đội cùng lọt vào vòng chung kết do bằng điểm và hơn tỉ số đối đầu với Hà Nội. Viettel chủ động hơn do đã thắng Hạ Long đến 8 bàn trước đó, còn Nam Định do hiệu số bàn thắng bại thấp nên chỉ cần hòa có tỉ số là họ không cần ngóng các kết quả bảng khác do hơn hiệu số đối đầu với Viettel để xếp nhất bảng.

Mai Xuân Quyết ghi bàn gở 2-2 giúp Nam Định lọt vào VCK Ngọc Hạnh

Chính vì vậy Viettel dù 2 lần dẫn trước do Đinh Tuấn Tài và Nhân Mạnh Dũng ghi nhưng Nam Định cũng 2 lần bắt kịp do Phạm Văn Soan và Mai Xuân Quyết ghi. Tỉ số hòa 2-2 giúp Nam Định, Viettel và Hà Nội cùng 5 điểm nhưng tính đối đầu đội bóng thành Nam nhất bảng do hòa 2 trận với 2 đối thủ này 1-1 và 2-2, Viettel xếp nhì do hòa Hà Nội 0-0 và Nam Định 2-2, còn Hà Nội xếp thứ 3 do hòa Nam Định 1-1 và Viettel 0-0.

Tại bảng C, đội bóng giàu tham vọng Hoàng Anh Gia Lai cũng bị loại một cách đáng tiếc. Dù là chủ nhà nhưng đội bóng phố Núi lại đánh mất chính mình khi để thua Sông Lam Nghệ An trong trận quyết định và căng thẳng (với 9 thẻ vàng, trong đó 6 thẻ cho đội bóng xứ Nghệ) với tỉ số 2-3. Sông Lam liên tục vượt lên dẫn trước, trong đó 3 bàn thắng thì có 2 quả 11m. Đầu tiên Trần Ngọc Ánh sút 11m mở tỉ số phút 29. Cuối hiệp 1 Lê Minh Bình gỡ hòa cho HAGL. Hiệp 2, trung vệ Lê Thành Lâm nâng lên 2-1 cho SLNA thì sau đó Nguyễn Văn Văn gỡ hòa 2-2.

Thủ môn Phạm Đình Long phạm lỗi với Ngô Văn Lương của SLNA Minh Trần

Dù chỉ cần hòa là đủ loại đối thủ nhưng Lê Minh Bình, Dụng Quang Nho và đồng đội không thể giữ được mành lưới khi thủ môn tuyển U.22 Việt Nam Phạm Đình Long phạm lỗi với tiền đạo Nghệ An trong vòng cấm. Không bỏ lỗ cơ hội, Trần Mạnh Quỳnh sút 11m thành công ấn định tỉ số 3-2. Trong khi BHL đội bóng xứ Nghệ nhảy reo hò ăn mừng thì khu kỹ thuật HAGL buồn rười rượi, nhiều ánh mắt ngẫn ngơ nhìn đội bóng xứ Nghệ và Công an Nhân dân (thắng Tây Ninh 1-0 do Hà Văn Phương sút 11m) lọt vào Vòng chung kết. Công an nhân dân nhất bảng với 7 điểm và Sông Lam Nghệ An 6 điểm xếp nhì bảng, còn Hoàng Anh Gia Lai chỉ có 4 điểm.

Niềm vui của Trần Mạnh Quỳnh và SLNA sau khi ghi bàn quyết định Minh Trần

Cũng kịch tính không kém là bảng D khi Đồng Tháp và Long An hòa 1-1 trong 1 trận hào hứng từ đầu đến cuối. Long An vượt lên dẫn trước do Nguyễn Quốc Hoàng ghi, cuối hiệp 1 Dương Vũ Linh đánh đầu gỡ hòa cho Đồng Tháp. Hiệp 2, cả 2 đội thay nhau tấn công dữ dội khi mỗi bên cùng có 1 tình huống thù môn đã 'bó tay' nhưng hậu vệ đứng trong khuôn thành cứu thua. Hòa gay cấn 1-1 nhưng cuối cùng 2 đội cùng vỡ òa niềm vui khi đều cùng 5 điểm với Vĩnh Long (thắng Bến Tre 4-2) nhưng Long An xếp trên do hơn đối đầu so với Đồng Tháp và Vĩnh Long (đều hòa có tỉ số với 2 đội này trong khi Đồng Tháp và Vĩnh Long hoà 0-0).

Còn Đồng Tháp xếp nhì (hơn hiệu số với Vĩnh Long là 5/1 so với 5/3) và hơn hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với đội nhì bảng B là Đăk Lăk ( 5 điểm sau khi hòa Phố hiến 0-0, hiệu số chỉ là 1/0) nên cùng giành vé nhì thứ 3 (sau Sông Lam Nghệ An và Viettel) lọt vào vòng chung kết. Tại bảng B, Phố Hiến với 7 điểm cũng giành 1 suất duy nhất dự vòng chung kết.

Nguyễn Quốc Hoàng mừng bàn thắng cho Long An Khả Hòa

Dương Vũ Linh gỡ hòa cho Đồng Tháp Khả Hòa

Như vậy vòng loại giải U.21 quốc gia lần thứ 24 năm 2020 dù chỉ có 3 lượt trận nhưng đã rất hào hứng và kịch tính, xác định đủ 8 đội là Nam Định, Viettel (A), Phố Hiến (B), Công an Nhân dân, Sông Lam Nghệ An (C), Long An, Đồng Tháp (D) và chủ nhà Khánh Hòa có mặt tại Nha Trang tranh Vòng chung kết từ ngày 10 đến 19.12.

Một vài hình ảnh nóng bỏng ở lượt cuối

Trần Ngọc Ánh ghi bàn cho SLNA Minh Trần

Nguyễn Văn Vân gỡ hòa cho Hoàng Anh Gia Lai Minh Trần

BHL SLNA ngồi trên lửa khi tỉ số là 2-2 Minh Trần

2 đội bóng mặc niệm tưởng nhớ cựu danh thủ Maradona Minh Trần

Pha tranh chấp giữa Khánh Hòa và Đà Nẵng hòa không bàn thắng Viết Định Cả Phố Hiến (giữa) lẫn Đăk Lăk đều không thể ghi bàn Viết Định HLV Phan Văn Giàu và BHL Long An cũng đứng ngồi không yên chỉ dạo các học trò phải giữ bình tĩnh Khả Hòa BHL Đồng Tháp căng thẳng khi các cầu thủ xứ sen hồng chơi chưa tốt trong hiệp 1 Khả Hòa