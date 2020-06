Điều gì đang xảy ra với đội bóng của bầu Hiển?

Có một “mâu thuẫn” không hề nhẹ liên quan đến những chỉ số kỹ thuật của đội Hà Nội. Sau 5 vòng V-League 2020, đội bóng của bầu Hiển đang là CLB ghi nhiều bàn nhất (9 bàn) nhưng cũng đang là đội nằm trong top 4 đội để thủng lưới nhiều nhất (8 bàn, bằng với Dược Nam Hà Nam Định, Viettel; chỉ xếp trên Quảng Nam bị lọt lưới 13 bàn). Thất bại gần đây nhất trên sân nhà của đội Hà Nội đã cách đây 3 năm (thua Sanna Khánh Hòa BVN với tỷ số 2-3) và kể từ tháng 7.2017, CLB Hà Nội lập một chiến tích khá huy hoàng ở sân Hàng Đẫy với mạch 27 trận thắng, 6 trận hòa.

Mãi đến ngày 18.6.2020, Hà Nội mới ngã ngựa trước SLNA, đối thủ từng đánh bại Hà Nội với tỷ số ấn tượng 6-2 cũng trên sân Hàng Đẫy nhưng từ…8 năm trước.

Sẽ không thừa khi nhắc lại những điểm nhấn đáng nhớ trong trận đấu vòng 5 V-League cách đây 2 ngày. SLNA nhu cương tùy thời điểm, lúc liên tục dồn ép, sẵn sàng chơi đôi công và khi có được bàn thắng lập tức thủ thế, phòng ngự đầy khó chịu để bảo vệ thành quả của mình.

Đây không phải lần đầu tiên đội Hà Nội phải trải qua kịch bản như thế. Vòng 2 V-League năm nay, Hà Nội thua Than Quảng Ninh và trước khi bị SLNA đánh bại ở vòng 5, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm từng bị tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh “cưa điểm” trên sân Hà Tĩnh tại vòng 4. Đội từng 5 lần vô địch V-League đang tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đây là điều đáng báo động, nhất là khi mùa giải năm nay thực hiện một thể thức hoàn toàn mới. Top 8 CLB đứng đầu lượt đi V-League 2020 sẽ tranh chức vô địch ở lượt về. Nhóm 6 đội còn lại tranh suất trụ hạng. Nghĩa là chỉ cần sẩy chân 2 đến 3 trận nữa, đội Hà Nội đứng trước nguy cơ rơi vào nhóm cuối và sẽ không có cơ hội làm lại từ đầu như các mùa giải trước khi V-League thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về.

Hãy nghe phân tích của chính đối thủ SLNA về nguyên nhân thất bại của Hà Nội ở vòng 5. “Chúng tôi xác định rất rõ phải đương đầu với đội bóng mạnh so với phần còn lại của V-League. Họ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Hùng Dũng, Quang Hải , Thành Lương, Văn Quyết hay những ngoại binh tốt. Trên thực tế, các cầu thủ SLNA đã chiến đấu với một tinh thần tốt, cố gắng đeo bám, hạn chế, phong tỏa được các mũi nhọn bên phía Hà Nội. Khi dồn lên tấn công, đội Hà Nội để hở phía sau rất nhiều. Chúng tôi đã tận dụng được cơ hội”, HLV Ngô Quang Trường nói.

Tại sao một đội bóng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-League và bản thân chính đội Hà Nội cũng đặt ra tham vọng sẽ tiếp tục đoạt cú đúp hay thậm chí làm cú ăn ba của mùa giải năm nay, mà lại đang có dấu hiệu của sự chững lại?

Nguyên nhân khách quan là các đội bóng rất muốn đánh bại đội Hà Nội nên đều có sự chuẩn bị khá kỹ càng cả về chuyên môn lẫn tâm thế. Còn nguyên nhân chủ quan, rõ ràng Hà Nội đang vấp phải những khó khăn trong nội bộ. Hàng phòng ngự của họ “nát bươm”. Văn Hậu đang ở châu Âu, Duy Mạnh chấn thương dài hạn. Đình Trọng chưa thể quay lại ngay vào thời điểm này vì cũng đang hồi phục. Những vị trí thay thế chỉ ở dạng trung bình khá.

Trên hàng công, thất bại trước SLNA chỉ ra một thực tế khá “phũ phàng” rằng, chỉ cần Quang Hải “hắt hơi sổ mũi”, tính kết dính, sáng tạo của Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phương án tiếp cận cầu môn đối phương trở nên lỏng lẻo, chệch choạc. Trận thua SLNA, cứ nhìn 70 phút không có Quang Hải, đội bóng của anh liên tục chỉ biết đưa bóng ra biên rồi tạt cánh vào trong một cách đầy máy móc. Cũng nhờ thế mà thủ môn Văn Hoàng càng dễ bay nhảy trong những tình huống bóng bổng mà Văn Quyết, Omar hay Rimario thua thiệt hơn hẳn.

Là người bình luận trận Hà Nội gặp SLNA, bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận xét: “Sau quãng nghỉ dài vì ảnh hưởng của Covid-19 , đội Hà Nội trở lại với trận thắng đậm HAGL với tỷ số 3-0. Nhưng không phải do Hà Nội quá hay so với đối thủ mà do HAGL tự thua. Hai trận liên tiếp gần đây, Hà Nội hòa rồi thua, chứng tỏ họ đang có vấn đề mà cần phải giải quyết ngay trước khi quá muộn. Lực lượng của đội Hà Nội tưởng là dày nhưng kỳ thực những cầu thủ được chọn thay thế những vị trí vắng mặt, chưa thực sự xứng đáng với tầm vóc của cả đội bóng. Văn Dũng, Văn Xuân cần phải hoàn thiện rất nhiều mới trở thành những trụ cột đáng tin cậy ở hàng phòng ngự”.