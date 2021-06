Điều kiện nào để tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng sau lượt đấu 11.6?

Lý tưởng nhất là đội chủ nhà UAE mất điểm (hòa hoặc thua) trước đội bóng xứ vạn đảo ở lượt đấu này. Khi đó, số điểm tối đa mà UAE có được sau 7 lượt đấu là 13 điểm, kém 4 điểm so với đội tuyển Việt Nam. Khi đó, dù có để thua đội tuyển UAE ở lượt đấu cuối thì thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn sẽ đứng đầu bảng G sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 và giành quyền góp mặt ở vòng loại cuối cùng.

Trong trường hợp đội tuyển UAE đánh bại đội tuyển Indonesia ở lượt đấu này, khoảng cách giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển UAE vẫn là 2 điểm trước lượt đấu cuối. Tuy nhiên nếu kết quả của các bảng đấu khác thuận lợi, thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể giành vé ngay sau lượt đấu này với tư cách là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất dù có để thua ở lượt đấu cuối.

Tại bảng B, lượt đấu ngày 11/6 chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đội đang xếp thứ 2 và thứ 3 trong bảng là Jordan và Kuwait. Hiện tại Kuwait đang kém Jordan 3 điểm (10 so với 13). Nếu Kuwait đánh bại Jordan ở lượt đấu này, hai đội sẽ có cùng 13 điểm sau 7 lượt trận. Khi đó, dù có thắng ở lượt đấu cuối, đội xếp thứ 2 của bảng B cũng chỉ có 16 điểm sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 và sẽ đứng dưới Việt Nam trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng (sau khi trừ đi 6 điểm khi đối đầu với đội đứng cuối bảng).

Trong khi đó ở bảng C, hai đội đầu bảng Iraq (14 điểm) và Iran (12 điểm) sẽ đối đầu với Campuchia và Hồng Kông ở lượt đấu này. Nếu 1 trong 2 đội mất điểm ở lượt đấu này, đội xếp thứ 2 bảng C sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 chỉ có thể có tối đa là 16 điểm (do ở lượt đấu cuối Iraq và Iran phải chạm trán nhau) và cũng sẽ đứng dưới Việt Nam trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng.