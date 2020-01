Đình Trọng trở lại, người hâm mộ hết phập phồng cho hàng thủ U.23 Việt Nam

Thủ môn Bùi Tiến Dũng giúp U.23 Việt Nam hòa U.23 UAE trận mở màn

U.23 Việt Nam đã có khởi đầu tương đối tốt ở VCK U.23 châu Á 2020 với 1 điểm có được trước UAE. Đây là trận đấu xem được của U.23 Việt Nam khi đối đầu với đối thủ mạnh. Điều đáng khen cho U.23 Việt Nam là họ đã trút bỏ áp lực của ngôi đương kim á quân để nhập cuộc hứng khởi và chơi đôi công với đối thủ.

HLV Park Hang-seo gây bất ngờ khi mạnh dạn sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 có thể biến chuyển sang 3-4-3 khi tấn công để làm mới U.23 Việt Nam khiến đối thủ không thể bắt bài.

Đức Chiến nhận thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ UAE trong lúc lùi về hỗ trợ đồng đội phòng ngự Độc Lập

Điểm yếu của U.23 Việt Nam ở trận này đó là sự lỏng lẻo nơi hàng thủ. Đây cũng là điều dễ hiểu do Đình Trọng chưa khỏe hẳn và Tấn Tài bị treo giò nên hàng thủ U.23 Việt Nam chơi không tốt. Nhiều thời điểm, cánh của Tấn Sinh, Việt Anh bị đối thủ khoét mạnh làm lộ ra những khoảng trống đáng sợ. Nhưng rất may, phải nói là rất may bởi thủ môn Tiến Dũng đã phán đoán tình huống tốt để hóa giải.

Khi HLV Park Hang-seo mạo hiểm sử dụng Đình Trọng ở giữa hiệp 2, hàng thủ của U.23 Việt Nam có phần chắc chắn hơn. Tuy nhiên, các hậu vệ cánh vẫn chưa thật sự chắc chắn để đối thủ vượt mặt, nên đây là điều cần điều chỉnh ở 2 trận đấu tiếp theo của vòng bảng.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có trận đấu khá tốt Độc Lập

Vì thế chắc chắn ở trận tới gặp Jordan vào ngày 13.1, hàng thủ U.23 Việt Nam sẽ có sự tăng cường của Đình Trọng và Tấn Tài nên sẽ chơi hay hơn.

Với đội hình chấp vá, 1 điểm có được trước UAE được xem là thành công bước đầu của U.23 Việt Nam.