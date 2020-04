Đội bóng nào số 1 trong lịch sử bóng đá Việt Nam?

*Hà Nội là đội bóng giàu thành tích nhất

Tính đến thời điểm này, đã có tổng cộng 14 CLB giành được chức vô địch quốc gia là Hà Nội, Thể Công, Bình Dương, Cảng Sài Gòn, SHB.Đà Nẵng, SLNA, Đồng Tâm Long An, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tháp, Công An TPHCM, Nam Định, Công An Hà Nội, Hải Quan, Quảng Nam.

Trong đó, Hà Nội và Thể Công đang là 2 đội bóng giàu thành tích nhất khi cùng có 5 lần đăng quang ngôi vô địch. Đối với Hà Nội là vào các năm 2010, 2013, 2016, 2018, 2019, còn đối với Thể Công là vào các năm 1981-1982, 1982-1983, 1987, 1990, 1998. Tuy nhiên Hà Nội nhỉnh hơn một chút khi chỉ mất 10 năm để lập được kỳ tích này (từ 2010 đến 2019). Trong khi phải trải qua 18 năm, Thể Công mới làm được thành tích đó (từ 1981 đến 1998).

Bên cạnh đó, ngoài 5 chức vô địch kể trên, Hà Nội còn 4 lần giành ngôi á quân (2011, 2012, 2014, 2015) trong khi Thể Công chỉ có 3 lần xếp thứ 2 chung cuộc (1984,1986,1989). Đội bóng Thủ đô đang có trong tay nhiều tài năng kiệt xuất như Văn Quyết, Thành Lương, Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy..

Ở lứa kế cận, Thể Công chính là đội vô địch U.21 đầu tiên và đến nay vẫn có 3 lần lên ngôi từ 1997 đến 1999 liên tiếp, còn Hà Nội tuy tham dự U.21 muộn nhưng chỉ trong vòng 6 năm từ 2013 tại Hải Phòng đến 2019 tại Pleiku, họ đã có 5 lần vô địch U.21, một kỳ tích.

*Thể Công mới là đội bóng được yêu thích nhất

Trước khi bóng đá Việt Nam chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp, Thể Công chính là đội bóng được yêu thích nhất trên lãnh thổ Việt Nam. Ở bất cứ nơi nào trên dải đất hình chữ S, người ta cũng dễ dàng tìm được các cổ động viên của đội bóng mặc áo lính. Lối chơi rực lửa, cống hiến, đậm chất kỹ thuật của các thế hệ cầu thủ Thể Công đã từng làm mê hoặc không biết bao nhiêu người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Còn sau khi tiến lên chuyên nghiệp (năm 2000), câu hỏi đội bóng nào được ưa thích nhất càng khó trả lời. Ở mỗi thời điểm khác nhau, người ta lại thấy sự xuất hiện các đội bóng được yêu thích khác nhau. Thế nhưng chắc chắn là chưa có đội bóng nào đạt tới tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước, giống như Thể Công trong quá khứ. Đến giờ nhiều người vẫn nhớ như in những cái tên đi vào lòng người như Thế Anh, Cao Cường, Trần Văn Khánh, Vương Tiến Dũng, Phan Văn Mỵ, Nguyễn Trọng Giáp, Vũ Mạnh Hải, Quản Trọng Hùng rồi đến Hồng Sơn, Việt Hoàng, Công Tuyền, Hải Biên, Mạnh Dũng, Đức Thắng, Đặng Phương Nam..

Hà Nội dù đã 5 lần lên ngôi trong vòng 10 năm qua nhưng vẫn đang chật vật đi tìm chỗ đứng trong lòng người hâm mộ bóng đá Thủ đô chứ chưa nói tới việc được hâm mộ nhất trên cả nước. HAGL kể từ khi xuất hiện lứa Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn…với lối chơi hào hoa, đẹp mắt, đang là đội bóng thu hút khán giả nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Thế nhưng để tạo dựng được chỗ đứng lâu dài trong lòng người hâm mộ bóng đá cả nước, giống như đội bóng mặc áo lính từng làm được trước đây, thì là cả một chặng đường dài đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của đội bóng phố Núi cũng như Ban huấn luyện và bầu Đức.