Đội tuyển Việt Nam âm tính với Covid-19, sẵn sàng bước vào tập luyện tại UAE

Như tin đã đưa, sau khi đặt chân tới sân bay quốc tế Dubai (UAE), toàn đội đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để phòng ngừa Covid-19 theo quy định của nước sở tại. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo được đưa thẳng về khách sạn để nghỉ ngơi thay vì phải ở lại sân bay để chờ kết quả. Trong thời gian đợi kết quả, toàn đội chỉ sinh hoạt trong khuôn viên khách sạn, không được phép đi ra ngoài vì bất kỳ lý do nào.

Sáng nay, đội tuyển khởi đầu ngày mới tại Dubai với các bài thể dục thư giãn gân cốt và đi dạo trong khuôn viên khách sạn trước khi dùng bữa điểm tâm. Khách sạn Swissôtel Al Murooj Dubai là nơi đội tuyển đóng quân trong thời gian tập huấn tại UAE do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bố trí. Đây là khách sạn cao cấp có đầy đủ tiện nghi, đặc biệt là sở hữu không gian rất thoáng mát và rộng rãi, giúp các cầu thủ không cảm thấy bị gò bó trong bối cảnh các hoạt động cá nhân rói riêng và tập thể nói chung bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngày 3.6, đội tuyển sẽ chuyển về khách sạn chính thức do AFC sắp xếp dành cho các đội tuyển tham dự bảng G - Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.