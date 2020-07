Đội tuyển Việt Nam cũng chịu hệ lụy vì pháo sáng

Các sân còn lại như sân Cẩm Phả (tính thêm cả sân Cửa Ông) 100 triệu đồng, sân Thống Nhất 70 triệu đồng và sân Thanh Hóa bị phạt 65 triệu đồng. Các CLB bị hệ lụy bởi nạn pháo sáng, cũng phải nộp phạt, trong đó CLB Hải Phòng 220 triệu đồng, Nam Định 195 triệu đồng, SLNA 60 triệu đồng, Thanh Hóa và đội TP.HCM cùng phải nộp 20 triệu đồng.

Năm 2019, đội Hà Nội từng bị cấm thi đấu hai trận sân nhà không khán giả vì ban tổ chức sân Hàng Đẫy không đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu gặp Nam Định. Khi đó, bầu Hiển lần đầu tiên lên tiếng về nạn pháo sáng: “Khi ý thức của một số khán giả chưa tốt, thực trạng an ninh các sân bóng mỏng, giám sát việc người đưa pháo vào rất khó khăn, việc ngăn chặn và kiểm soát là không hề đơn giản nên cần sự chung tay của tất cả, đặc biệt là ý thức vì cái chung.

Pháp luật lâu nay xử lý người đưa pháo sáng, đốt pháo sáng trên sân với ý đồ không tốt rất nhẹ. Tôi mong qua vụ việc này, cơ quan chức năng cần xử lý hình sự những kẻ đốt pháo, gây thương tích với cổ động viên để răn đe và thượng tôn pháp luật. Phải có sự chung tay của nhiều bên và các cơ quan chức năng cùng vào cuộc để ngăn chặn, xử lý vấn nạn pháo sáng. Nếu không, pháo sáng và những hành vi vô ý thức có thể xuất hiện ở sân vận động Mỹ Đình trong những trận đấu của đội tuyển. Khi đó, nó thành “quốc nạn” cho bóng đá Việt Nam ”.