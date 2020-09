Em họ Công Phượng đưa đội nhà vào bán kết VCK Giải U17 QG Next Media 2020

Sau chiến thắng 7-0 ở trận ra quân, U17 Nutifood JMG đối đầu với U17 Sài Gòn với tâm trạng cực kỳ hưng phấn. Tuy nhiên, tham vọng của thầy trò HLV Guillaume Graechen đã bị dội một “gáo nước lạnh”. Phút 23, hàng thủ lóng ngóng của đội bóng áo trắng đã “biếu không” cho U17 Sài Gòn một quả penalty. Trên chấm 11m, Lê Cảnh Gia Huy không mắc sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, thủ thành Trần Hoàng An của đội bóng áo trắng lại phạm sai lầm khó hiểu khi dùng tay bắt bóng ngoài vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ khiến thầy trò HLV người Pháp thiệt quân.

Cầu thủ U17 Sài Gòn (áo hồng) ăn mừng bàn thắng

Dù chơi thiếu người, U17 Nutifood JMG vẫn biết cách làm chủ thế trận trong hiệp 2. Phút 72, thầy trò HLV Guillaume Graechen được hưởng quả phạt đền. Trung Hiếu thực hiện cú sút đơn giản để đánh lừa thủ thành Trung Nhân gỡ hòa cho đội bóng áo trắng. Sau đó 9 phút, thủ thành vào sân từ ghế dự bị, Hồ Thanh Hóa, mắc sai lầm dẫn đến quả phạt đền cho U17 Sài Gòn nhưng cũng chính anh đã sửa sai khi cản phá thành công cú sút 11m của Gia Huy.

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa thì ở phút 89, Nguyễn Thái Quốc Cường thực hiện pha đá phạt đẳng cấp từ khoảng cách lên đến 30m, ấn định tỷ số 2-1 cho U17 Nutifood JMG.

U17 Nutifood JMG (áo trắng) có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại giải

Ở trận đấu còn lại, U17 SLNA phải vất vả mới có thể vượt qua U17 Phú Yên dù được đánh giá cao hơn đối thủ. Chọn cách tấn công chủ động để nhập cuộc nhưng phải đến phút 28 đội bóng xứ Nghệ mới có bàn dẫn trước nhờ công của Nguyễn Công Huy. Chỉ sau đó 2 phút, Phạm Tấn Huy ghi bàn gỡ hòa cho U17 Phú Yên từ quả phạt đền.

Ngay đầu hiệp 2, đến lượt các học trò của HLV Lê Kỳ Phương được hưởng quả phạt từ chấm 11m. Đinh Xuân Tiến không mắc sai lầm nào để đưa U17 SLNA vươn lên. Dù còn lại cả hiệp đấu nhưng U17 Phú Yên vẫn không thể có thêm dù chỉ 1 bàn thắng trước lối chơi khoa học của các cầu thủ U17 SLNA. Thậm chí, trong 10 phút cuối trận họ còn phải nhận thêm 2 bàn thua khi Đình Thành (85’) và Hồ Văn Cường (87’) dứt điểm cận thành đem về chiến thắng cho đội bóng xứ Nghệ.

Với kết quả này, U17 Nutifood và U17 SLNA chính là 2 đại diện của bảng B tiến vào bán kết VCK Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia - Next Media 2020. Trận đấu tới giữa hai đội chỉ mang tính chất phân định ngôi đầu bảng.

Ngày mai, lượt trận cuối cùng ở bảng A sẽ diễn ra với 2 cặp đấu diễn ra đồng thời lúc 15 giờ gồm U17 PVF sẽ gặp U17 Đồng Tháp và U17 Thanh Hóa đối đầu U17 HAGL.

Đây là năm thứ hai liên tiếp VFF phối hợp với Next Media trong tổ chức, truyền thông và phát sóng giải đấu. Hệ sinh thái thể thao- giải trí On Sports (VTC3) của Next Media sẽ sản xuất và truyền hình trực tiếp trận khai mạc, bán kết và chung kết trên các kênh truyền hình. Đối với các trận đấu còn lại, Next Media thực hiện truyền hình trực tiếp trên YouTube và Fanpage VFF, Next Sports.

Bên cạnh Next Media, vòng chung kết năm nay còn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của các nhà tài trợ khác bao gồm Hệ sinh thái thể thao - giải trí On Sports (VTC3) (Nhà tài trợ đồng hành) và Công ty Cổ phần Động Lực.