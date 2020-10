Gay cấn giải bóng đá Hội đồng hương Bình Định

Sáng 3.10, ban tổ chức giải bóng đá Hội đồng hương Bình Định cùng đại diện 18 đội bóng đã tiến hành bốc thăm chia bảng.

Các đội ở mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội nhất nhì bảng vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Đội vô địch nhận cúp, cờ, HCV và 40 triệu đồng tiền thưởng. Những trận đấu bóng đá tổ chức vào thứ bảy và chủ nhật, diễn ra từ ngày 10.10 đến 1.11 tại sân H2 (Tân Sơn, quận Tân Bình) và thi đấu trên sân 7 người.

Để tăng cường tính giao lưu, nối vòng tay lớn giữa những người đồng hương xa quê, Ban tổ chức đồng ý cho mỗi đội đăng ký 1 cầu thủ đang thi đấu ở các giải chuyên nghiệp (V-League, hạng Nhất) hoặc ngoài chuyên nghiệp (hạng nhì, hạng ba, futsal, các giải trẻ). Tuy nhiên, những cầu thủ này bắt buộc phải có nguyên quán hoặc hộ khẩu thường trú thuộc tỉnh Bình Định (căn cứ theo CMND).

Lễ bốc thăm chia bảng vào sáng 3.10 Hà Phương

Để ngăn ngừa tiêu cực, Ban tổ chức giải đưa ra quy định chặt chẽ là những cầu thủ không có nguyên quán Bình Định đang làm việc cho các ông chủ người Bình Định phải có bảo hiểm xã hội ít nhất 12 tháng.

Do đội vô địch năm ngoái là Quy Nhơn không tham dự mùa này, Ban tổ chức giải đã chọn ba đội vào bán kết mùa 2019 gồm Thời Đại Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Hoài Ân và đội Tuy Phước có thành tích tốt ở tứ kết làm hạt giống ở mỗi bảng.

Theo kết quả bốc thăm giải bóng đá Hội đồng hương Bình Định 2020, 18 đội bóng rơi vào các bảng như sau: Bảng A; Thời đại Hoài Nhơn, Sinh viên Đất Võ, Hoài Nhơn 2 – Nguyễn Trân, Đại Ngàn An Lão, Phù Cát – FC One; Bảng B: Phù Mỹ, Hoài Thanh Tây, Vân Canh, An Nhơn; Bảng C: Tuy Phước, Khánh An - Hoài Ân, Tam Quan, An Nhơn, Hưng Thịnh; Bảng D: Hoài Ân, Tuy Phước 2, Prado Metal, Lý Tự Trọng.