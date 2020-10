Giải bóng đá hạng nhất: Do lũ lụt, Huế chọn Cần Thơ là sân nhà

Nguyên do chính là lũ lụt đang tàn phá nặng nề tại Huế gây thiệt hại lớn về người và của, sân bóng cũng bị ảnh hưởng và ngay cả việc đi lại cũng khó khăn nên đội bóng đã báo cáo tình hình với VPF. Sau khi lấy ý kiến thống nhất từ các đội và được sự hỗ trợ của BTC sân Cần Thơ, ban điều hành giải quyết định Huế sẽ lấy sân Cần Thơ làm sân nhà để thi đấu trận gặp Long An vào chiều nay 17.10 nhằm đảm bảo tiến độ thi đấu của giải không bị ngắt quãng.

Trận Huế (15 điểm, hạng 8) - Long An (9 điểm, hạng 11) sẽ diễn ra vào 16 giờ chiều nay tại Cần Thơ đối với Huế chỉ cần 1 điểm là đủ sớm trụ hạng, nhưng với Long An thì 3 điểm sẽ giúp họ vượt qua đội cùng cảnh ngộ là Đồng Tháp (cũng có 9 điểm) và sẽ tạm an tâm trên con đường trụ hạng. Long An hoàn toàn tự tin vào quyết tâm này vì ở giai đoạn 1 họ từng thắng Huế 2-1 cũng như rất may mắn khi HLV trưởng Phan Văn Giàu chỉ bị cảnh cáo thay vì phải nhận án kỷ luật nặng hơn do chỉ đạo học trò, làm gián đoạn trận đấu với Đắk Lắk ở vòng trước, nên vẫn xuất hiện ở cabin kỹ thuật để chỉ đạo (Long An còn bị phạt 15 triệu đồng về sự cố gián đoạn trận đấu trên sân Đắk Lắk).

Long An (phải) thắng Huế ở giai đoạn 1 VPF

Trong khi đó, Huế sau cú sốc thua Bình Phước ở cuối giai đoạn 1 trên sân nhà đánh mất cơ hội vào nhóm 1 tranh vô địch mà tụt xuống nhóm dưới phải tranh trụ hạng, có vẻ như vẫn chưa lấy lại tinh thần và tâm lý nên chơi không thật tốt. Hơn nữa, với điểm số khá cách biệt với nhóm các đội như Long An và Đồng Tháp nên người hùng U.19 châu Á Trần Thành và đồng đội sẽ không bị áp lực để quyết thắng. Thế nên, nếu Long An có 3 điểm thì đó cũng là điều dễ xảy đến.