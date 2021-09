Giới chuyên gia bóng đá Úc chia rẽ quan điểm đội nhà thắng may tuyển Việt Nam

Theo nhà báo Daniel Garb của kênh ABC Sport: “Chắc chắn sau trận đấu với tuyển Việt Nam , màn trình diễn của tuyển Úc sẽ còn được mổ xẻ xem nguyên nhân vì sao họ lại chơi kém bùng nổ hẳn so với trận thắng tưng bừng trước tuyển Trung Quốc 3-0”.

Tờ Sporting News AU Football cũng đánh giá: “Tuyển Việt Nam chỉ có 30% thời gian kiểm soát bóng trên sân suốt 90 phút, nhưng họ đã tung ra gần gấp đôi số cú sút so với đội tuyển Úc (11 so với 6), và có 2 cú sút trúng khung thành so với 1 của đội quân HLV Graham Arnold.

Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn có phần thiếu may mắn khi không được hưởng quả phạt đền trong hiệp 1 với tình huống cầu thủ Úc (Rhyan Grant) để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài xem VAR đã từ chối rất đáng tiếc và gây tranh cãi”.

Điểm tích cực của tuyển Úc sau chiến thắng trước tuyển Việt Nam, theo tờ Sporting News AU Football nhận định đó là duy trì mạch toàn thắng trận thứ 10, đứng đầu bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Đồng thời đánh bại được tuyển Việt Nam ở sân nhà Mỹ Đình sau 17 trận bất bại từ tháng 10.2015, trong đó có cả trận thắng tuyển UAE hùng mạnh.

Tuyển Việt Nam (phải) gây nhiều khó khăn cho tuyển Úc Minh Hoàng

Nhưng mặt khác, giới chuyên gia bóng đá Úc bình luận theo chiều hướng tuyển Úc đã chơi kém thuyết phục so với trận thắng Trung Quốc, là vì tuyển Việt Nam không phải đối thủ dễ bắt nạt và yếu nhất vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á như một số nhận định.

Nhà báo Ed Jackson của tờ AAP sport nhận định trên tài khoản mạng xã hội Twitter: “Tuyển Việt Nam là đội bóng thi đấu một cách hết sức kiên định, và có tổ chức hơn hẳn so với tuyển Trung Quốc. Xem 2 trận đấu của tuyển Úc với Trung Quốc và nay là Việt Nam, rõ ràng cho thấy đội quân của ông Graham Arnold cực kỳ khó khăn để vượt qua hàng thủ chơi chặt chẽ của đội bóng khu vực Đông Nam Á. Thậm chí, tuyển Việt Nam thể hiện rất rõ chiến lược của mình, đó là họ chuyển đổi trạng thái và phản công cực kỳ sắc bén, không ít lần khiến khung thành thủ môn Mathew Ryan phải chao đảo”.

Lối chơi đeo bám và phòng thủ chặt chẽ của tuyển Việt Nam khiến tuyển Úc không tạo thế công áp đảo như mong muốn Minh Hoàng

Trong khi đó, trả lời báo chí Úc trước sự chỉ trích của giới chuyên gia, HLV Graham Arnold cho rằng: “Chúng tôi có thể chơi tốt hơn, nhưng cần phải nhận định khách quan với mọi điều kiện và hoàn cảnh. Tuyển Việt Nam không phải là đối thủ dễ bắt nạt, họ là đội bóng đang lên của châu Á, những thành công các năm gần đây từ Asian Cup đến vòng loại World Cup đủ để thấy không thể xem thường họ”.

Sau lượt đấu ngày 7.9, ở lượt tới ngày 7.10 tuyển Úc trở về sân nhà gặp Oman, còn tuyển Việt Nam đến UAE gặp tuyển Trung Quốc (đội vừa thua tiếp Nhật Bản 0-1) và xếp chót bảng B vì thua hiệu số so với đoàn quân của HLV Park Hang-seo (-4 so với -3).