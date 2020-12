Hà Nội đá văng HAGL khỏi vòng bán kết U.15 Cúp quốc gia

Trước trận đấu này HAGL có lợi thế hơn Hà Nội 1 điểm chính vì vậy họ có 2 cửa để gặp đội bóng Thủ đô trong cuộc chiến giành suất thứ 2 sau PVF ở bảng A để đi tiếp vào bán kết. Lợi thế đó không hề nhỏ nếu như với 1 đội bóng tổ chức lối chơi tốt và đặc biệt phải hết sức ổn định về mặt tâm lý, nhất là cần tập trung tốt ở nhũng thời điểm mấu chốt vào cuối trận. Hiểu vậy nhưng thực tế không hề đơn giản chút nào bởi đội 2 cửa thường có khuynh hướng chủ hòa để chắc suất hoặc tấn công phủ đầu nếu ghi bàn xong co về phòng ngự để bảo vệ tỉ số đó. Chính thái độ “cầm vàng sợ vàng rơi’ đó luôn khiến cho đội bóng nhiều cửa hơn dễ tự đặt mình vào áp lực và trạng thái thi đấu, có cả sự lo lắng xen lẫn nóng vội khiến lối chơi bị thu mình lại. Từ đó chỉ cần một chút lúng túng hay mất tập trung là rất dễ bị trả giá.

Bài học nhãn tiền mới nhất chính là trận cuối vòng bảng VCK U.21 trên sân phụ Nha Trang giữa Công an Nhân dân (CAND) và Đồng Tháp. Đội CAND có 2 cửa thắng hoặc hòa sẽ vào bán kết, trong khi Đồng Tháp chỉ có 1 con đường phải thắng, thậm chí phải thắng ít nhất 2 bàn cách biệt mới đi tiếp. 65 phút đầu CAND giữ thế trận tốt, thậm chí có cơ hội mở tỉ số, nhưng bất ngờ để Đồng Tháp ghi bàn dẫn trước. Do thời gian còn dài nên CAND tự tin tìm cơ hội và họ xứng đáng được bàn gỡ 1-1. Nhưng những phút cuối của trận này mới đáng nói. Đồng Tháp dồn dập tấn công, CAND căng mình phòng ngự để bảo vệ kết quả. Chinh điều này đã làm hại họ khi co về quá sâu, đội hình rối loạn, nhiều vị trí dẫm chân nhau, nên đã bị thua liền 2 bàn ở những phút cuối bù giờ. Thua 1-3, đội 2 cửa CAND phải dừng cuộc chơi

Chiều nay trên sân PVF cũng vậy, đội 2 cửa HAGL thậm chì còn ghi bàn dẫn trước Hà Nội do Hoàng Minh Tiến ghi. Nhưng “cầm vàng lại để vàng rơi”, các cầu thủ trẻ phố Núi để bị gỡ hòa 1-1. Tỉ số này HAGL cố gắng giữ nhưng rồi cuối cùng cũng không giữ được khi chỉ trong 10 phút cuối trận họ đã bị các cầu thủ Thủ đô bắn phá liên tục và ghi liền 2 bàn để thua luôn 1-3 đánh mất vé vào bán kết, nhìn đối thủ đi tiếp. Ở trận còn lại PVF cũng thắng 3-1 trước An Giang để có 7 điểm dân đầu bảng A.