HAGL thua triền miên, bầu Đức có niềm vui khác

Đại học Nông Lâm chơi đẹp mắt, ấn tượng ở SV- League 2020 BTC SV- League

Ngay ở trận đầu, các cầu thủ Đại học Nông Lâm cho thấy là ứng viên cho chức vô địch khi thi đấu ấn tượng, đẹp mắt chẳng khác nào lối chơi của đội HAGL . Các cầu thủ sinh viên Đại học Nông Lâm ngoài chơi đẹp còn hiệu quả nên giành chiến thắng 2-1 trước Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

Đại học Nông Lâm được đông đảo cổ động viên cổ vũ từ khán đài BTC SV-League

Với chiến thắng trên, đội Đại học Nông Lâm do bầu Đức bảo trợ tạm dẫn đầu bảng B SV-League 2020. Ngày 7.11, bảng B tiếp tục diễn ra cuộc so tài giữa Đại học Cần Thơ và Đại học Sài Gòn tại sân Dĩ An (Bình Dương).