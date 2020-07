Hai bộ mặt trái ngược của Sông Lam Nghệ An ở V-League 2020

Sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột hồi đầu mùa giải, đội bóng xứ Nghệ không được đánh giá cao trước khi bước vào mùa giải 2020. Thế nhưng ở 5 vòng đấu đầu tiên, thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã thể hiện một phong độ hết sức ấn tượng. Với 3 trận thắng (đều với tỷ số 1-0 trước Bình Dương, SHB. Đà Nẵng , Hà Nội) và 2 trận hòa (đều với tỷ số 0-0 trước Sài Gòn FC và Thanh Hóa), Sông Lam Nghệ An giành được 11 điểm và vươn lên dẫn đầu V-League 2020 sau 5 vòng đấu.

Đặc biệt, hàng phòng ngự và thủ môn Văn Hoàng đã chơi cực kỳ xuất sắc khi không để thủng lưới bàn nào ở 5 vòng đấu này và được nhiều người ví như là một “chiếc boong-ke không thể công phá” ở V-League 2020. Ở thời điểm đó, không ít người cho rằng nếu cứ tiếp tục chơi như vậy thì đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể làm nên chuyện và gây bất ngờ trong cuộc đua đến ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Thủ môn Văn Hoàng từ chỗ giữ sạch lưới sau 5 vòng giờ lọt vào loại nhiều nhất Minh Hoàng

Thế nhưng ở đời chẳng ai học được chữ ngờ. Cũng vẫn đoàn quân ấy, dưới sự dẫn dắt của HLV Ngô Quang Trường lại trình diễn một bộ mặt hoàn toàn trái ngược ở 5 vòng đấu tiếp theo. Không còn là “chiếc boong-ke không thể công phá”, hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An giờ đây trở nên cực kỳ “mong manh, dễ vỡ” với hàng loạt những sai lầm mang tính cá nhân lẫn hệ thống. Điều đó giải thích tại sao từ vòng đấu thứ 6 đến vòng đấu thứ 10, Văn Hoàng và các đồng đội để lọt lưới tổng cộng tới 11 bàn. Không ngoa khi nói rằng hàng thủ Sông Lam Nghệ An đã không còn là chính mình so với thời điểm cách đây 1 tháng.

Vì thế không có gì là ngạc nhiên khi đội bóng xứ Nghệ chỉ thủ hòa được duy nhất 1 trận (1-1 với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) ở 5 vòng đấu vừa qua, trong khi để thua tới 4 trận (0-3 trước TPHCM, 0-3 trước Nam Định, 1-2 trước Quảng Nam, 1-2 trước Viettel). Từ vị trí dẫn đầu sau 5 vòng đấu, thầy trò HLV Ngô Quang Trường đang “rơi tự do” trên bảng xếp hạng xuống vị trí thứ 9 và dường như vẫn chưa có điểm dừng.

Các chân sút Sông Lam Nghệ An tỏ ra bế tắc Minh Tú

Mới chỉ có trong tay 12 điểm, Sông Lam Nghệ An cần phải cải thiện khả năng phòng ngự ở 3 trận đấu còn lại của giai đoạn 1 để có thể có được những kết quả khả quan nếu như không muốn phải phải tham dự vòng “chung kết ngược”. Đây sẽ là một nhiệm vụ không dễ dàng bởi thầy trò HLV Ngô Quang Trường sẽ lần lượt phải đối mặt với những đối thủ đều đang khát điểm để tấn công vào tốp dẫn đầu (như Than Quảng Ninh , Hoàng Anh Gia Lai), hay tìm cách để tháo chạy khỏi nhóm cầm đèn đỏ (như Hải Phòng).

Người hâm mộ đang chờ xem liệu đội bóng xứ Nghệ sẽ trình diễn bộ mặt nào ở các vòng đấu tới của V-League 2020.