HLV Chung Hae-soung nghẹn ngào vì CLB TP.HCM hết sạch cơ hội vô địch V-League

Với khoảng cách lên tới 11 điểm so với đội đầu bảng hiện tại là Hà Nội FC, trong khi nhóm tranh vô địch chỉ còn đúng 3 trận nữa (tối đa là 9 điểm), CLB TP.HCM đã vỡ mộng vô địch V-League kể từ lúc này.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chung Hae-soung buồn rầu: “Là HLV chuyên nghiệp, tôi luôn muốn vô địch, luôn muốn hướng đến vị trí cao nhất. Tuy nhiên, khi kết quả không được như ý thì chúng tôi cũng vẫn phải đón nhận, tiếp tục cố gắng". Ông nói thêm: "Không phải hết cơ hội vô địch, hết cơ hội top 3 mà chúng tôi buông súng. CLB TP.HCM sẽ bước vào 3 trận cuối với quyết tâm như những trận chung kết. Đó cũng món quà dành cho người hâm mộ đội bóng".

Ở trận đấu chiều muộn ngày 24.10, CLB TP.HCM đã không thể hiện được một lối chơi sáng nước. Họ chỉ có duy nhất bài chơi bóng dài cho 2 ngoại binh Ortiz và Rodriguez. Để rồi HLV Phan Thanh Hùng với kinh nghiệm của mình dễ dàng bẻ gãy. CLB TP.HCM sớm thua 2 bàn ngay trong hiệp 1 (tác giả hai bàn thắng là Lynch và Quách Tân). Và đội khách chỉ có bàn danh dự ở phút 63 của hiệp 2 do công của Ortiz.

HLV Phan Thanh Hùng nói: “Cơ hội vô địch V-League của Than Quảng Ninh giờ là 50-50. Tuy nhiên, tôi nghĩ top 3 là phù hợp với khả năng của Than Quảng NInh lúc này. Tôi không muốn tạo áp lực cho cầu thủ. Tôi muốn họ chơi thoải mái, giữ phong độ như những trận trước. Than Quảng Ninh sẽ chơi quyết tâm, đoàn kết. Thực sự, chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ, ngay sau khi Hồng Quân và Xuân Tú ra đi. Tất nhiên họ sẽ quay trở về. Tôi muốn tranh thủ thời gian này để tạo cơ hội cho các cầu thủ khác. Khi Xuân Tú, Hồng Quân quay lại thì Than Quảng Ninh sẽ có lực lượng sẽ dày hơn”.