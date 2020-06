HLV Troussier có mặt, U.19 Hoàng Anh Gia Lai quật ngã đội đầu bảng

HLV Troussier lại một lần nữa vi hành lên Pleiku. Có vẻ như vị HLV người Pháp này rất ấn tượng với màn trình diễn lượt đi của các cầu thủ trẻ phố Núi nên ngay đầu lượt về thay vì đến trung tâm PVF ở bảng A để xem giò cẳng của các cầu thủ cân tài ngang sức của PVF, Viettel, Hà Nội hay Nam Định, Phố Hiến thì ông Troussier lại chọn đến đại bàn doanh Hàm Rồng của Hoàng Anh Gia Lai.

Khi phóng viên báo Thanh Niên hỏi ông vì sao lại chọn bảng C để theo dõi khi mà lượt đi ông đã từng chứng kiến đến 2 lượt đấu ở bảng này thì ông nhún vai trả lời: “Tôi cần quan sát nhiều và cần tìm ra nhũng nhân tố phù hợp. Các cầu thủ phía Bắc, đặc biệt là lò PVF, Hà Nội và Viettel tôi đã có dịp quan sát nhiều, biết được tài nghệ của họ. Còn với Hoàng Anh Gia Lai và các đội khác tôi cần xem cả một quá trình để đánh giá đúng phong độ và lối chơi phù hợp hay không”.

Cho dù ông Troussier có ‘chấm’ ai đi chăng nữa thì sự có mặt của vị thuyền trưởng U.19 đã biến trận đấu giữa 2 đội được xem mạnh nhất trong bảng và cũng có ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng C giữa U.19 Hoàng Anh Gia Lai và U.19 Công an Nhân dân vô cùng gay cấn và hào hứng. Các cầu thủ đã thay nhau trình diễn một lối đá đẹp mắt và kỹ thuật nhằm muốn tạo ấn tượng cho ông Troussier, nhất là Nguyễn Thanh Khôi (5, đội trưởng) và các đồng đội như Hoàng Vĩnh Nguyên (6), Phan Du Học (33), Võ Hữu Việt Hoàng (20), Nguyễn Nhĩ Khang (16), Huỳnh Tuấn Vũ (22), Vũ Minh Hiếu (11), Đặng Văn Đan (15), Dương Quang Trung Hiếu (8).. bên phía Hoàng Anh Gia Lai.

Ông Troussier ngồi xem trận tại Hàm Rồng chiều nay Minh Trần

Ông Troussier động viên trung vệ Nhật Minh Minh Trần

Chính nhờ sự hưng phấn đó nên các cầu thủ trẻ phố Núi đã cụ thể hóa bằng bàn thắng duy nhất của Vĩnh Nguyên bất chấp sự nỗ lực và lì lợm của U.19 Công an Nhân dân. Trận đấu đôi lúc nóng bỏng khi trọng tài phải sử dụng tổng cộng 6 thẻ vàng chia đều cho 2 đội. Chiến thắng 1-0 vừa đủ này giúp Hoàng Anh Gia Lai ghi điểm trong mắt ông Troussier, quật ngã đội dẫn đầu lượt đi là Công an Nhân dân (lượt đi 2 đội hòa nhau) để vươn lên bỏ lại đối thủ 3 điểm giành lại ngôi nhất bảng với 13 điểm và gần như sẽ đặt chân lọt vào vòng chung kết. Trong trận còn lại, U.19 Bình Định đã hòa U.19 Phú Yên 1-1. Dù Huỳnh Ngọc Tiến (4) đá phản lưới nhà giúp Phú Yên dẫn trước nhưng đội bóng đất võ đã kiên cường và đã kịp gỡ hòa 1-1 ở phút 89 do Lê Trần Kỳ Hiếu (6) ghi. Nên nhớ ở lượt đi Bình Định đã từng thua đậm Phú Yên 2-6

Trận Hoàng Anh Gia Lai thắng Công an Nhân dân Minh Trần

Nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được ông Troussier theo dõi Minh Trần

Thi thoảng ông Troussier lại trao đổi với HLV Graechen Guilliame Minh Trần

Bất ngờ đã xảy ra ở bảng A trên sân PVF khi đội đầu bảng lượt đi là Viettel gục ngã 0-1 trước chủ nhà PVF dù lượt đi đã thắng 2-1. Đây là trận đấu rất chất lượng khi 2 đội đều có đội hình mạnh. Phía Viettel đều là các tuyển thủ U.16, U.19 như là Bùi Tiến Sinh, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hoàng Phúc, Đinh Thanh Trung, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Ngọc Tú, Lê Công Đức. Còn chủ nhà PVF cũng đều tinh binh với Huỳnh Công Đến, Trần Hoàng Phúc, Võ Nguyên Hoàng, Trịnh Văn Chung, Lê Văn Đô, Lý Trung Hiếu, Trần Lâm Hào, Trịnh Quang Trường.. .

Thế trận giằng co nhưng may mắn đã thuộc về PVF khi bàn thắng duy nhất đến từ sau pha đá phản của tuyển thủ U.19 đội trưởng phía Viettel Phan Tuấn Tài. Chiến thắng này giúp PVF soán ngôi đầu bảng A của Viettel với 13 điểm, còn thầy trò HLV Nguyễn Minh Tiến cũng đã bị Hà Nội bắt kịp với cùng 10 điểm. Đội bóng thủ đô, đương kim vô địch giải đã quyết lấy lại danh dự sau khi bị tuột lại lượt đi khi chơi tưng bừng thắng đậm Than Quảng Ninh 5-1 ở lượt về. 2 chân sút Nguyễn Văn Tùng (10) và Nguyễn Nam Trường (6) mỗi người lập cú đúp, bàn còn lại do Trần Xuân Đức (77) ghi. Trận còn lại, Phố Hiến cũng để thua Nam Định 0-1 dù lượt đi đã thắng 2-1. Điều này cho thấy cục diện sẽ còn rất khó lường giữa các đối thủ cân tài ngang sức này, đặc biệt là cuộc chạy đua tay ba giữa PVF- Viettel và Hà Nội.

Lê Văn Đô (11-PVF) đột phá trước sư đeo bám của hậu vệ Viettel PVF

Pha sóng gió trước khuôn thành Viettel khi các trung vệ PVF tham gia tấn công PVF

Tại bảng B, Sông Lam Nghệ An (SLNA) thắng đậm chủ nhà Thừa thiên Huế 5-0 do Trần Mạnh Quỳnh (10), Đặng Quang Tú (8), Trần Quốc Thành (9), Phạm Đức Mạnh (12), Nguyễn Xuân Thìn (30) ghi nhưng Thanh Hóa vẫn vững vàng ngôi đầu bảng khi quật ngã Quảng Nam 3-1. Chân sút Nguyễn Văn Tùng (10) ghi cú đúp và Đinh Công Hiếu (9) ghi bàn còn lại. Như vậy Thanh Hóa vẫn có 13 điểm dẫn đầu hơn SLNA chỉ có 10 điểm. Cuộc đua tay đôi giữa 2 đối thủ này sẽ còn gay cấn ở nhũng vòng tới.

Ở bảng E, Becamex Bình Dương thắng An Giang 1-0 do Lý Tấn Đạt (20) ghi để củng cố ngôi nhất bảng với 12 điểm, trong khi đó Sài Gòn FC thắng Cần Thơ 2-0 do Trung Hiếu (10) lập cú đúp có 10 điểm bám sát. Có một sự cố khiến đội trưởng Hữu Hào (13) của đội bóng đất Thủ phải tét da đầu sau pha va chạm phải khâu mấy mũi.

Pha tranh chấp dẫn đến chấn thương của đội trưởng Hữu Hào (13) của Becamex Bình Dương Minh Tân

Máu chảy quá nhiều khiến anh phải khâu 3 mũi Minh Tân

Lý Tấn Đạt số 20 ghi bàn duy nhất cho Becamex Bình Dương Minh Tân

Trận Sài Gòn FC (áo đỏ) thắng Cần Thơ Minh Tân

Bảng D chỉ còn 4 đội thi đấu từ 5.6 Do U.19 Lâm Đồng vì lý do riêng xin rút khỏi giải trước giờ bóng lăn lượt về nên BTC đã có thông báo điều chỉnh lịch thi đấu của bảng D trên sân Phú Thọ chỉ còn giữa 4 đội TP.HCM, Hoàng Anh Gia Lai 2, Khánh Hòa, Bình Phước và sẽ chỉ có 3 loạt trận lượt về vào các ngày 5.6, 8.6 và 11.6. Các kết quả thi đấu của các đội này với đội Lâm Đồng trước đây sẽ hủy bỏ. Do bảng D chỉ còn 4 đội nên đội nhì bảng này khi xét chỉ số phụ để tranh vé đi vòng chung kết sẽ được so với các đội nhì ở 4 bảng còn lại. Khi đó 4 đội nhì các bảng còn lại cũng sẽ bỏ không tính kết quả các trận với đội thứ 5 và thứ 6 trong bảng.

Xếp hạng sau 6 lượt thi đấu

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 VIETTEL 6 4 1 1 10 4 6 3 0 13 2 PVF 6 4 1 1 9 2 7 10 1 13 3 HÀ NỘI 6 2 4 0 9 4 5 6 0 10 4 PHỐ HIẾN 6 2 1 3 6 8 -2 6 0 7 5 NAM ĐỊNH 6 1 1 4 4 11 -7 9 0 4 6 THAN QUẢNG NINH 6 1 0 5 4 13 -9 8 1 3

Bảng B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 THANH HÓA 5 4 1 0 9 2 7 12 2 13 2 SÔNG LAM NGHỆ AN 5 3 1 1 9 2 7 7 0 10 3 SHB ĐÀ NẴNG 4 1 3 0 4 1 3 5 0 6 4 QUẢNG NAM 5 0 2 3 2 6 -4 14 0 2 5 THỪA THIÊN HUẾ 5 0 1 4 2 15 -13 9 1 1

Bảng C

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 HOÀNG ANH GIA LAI 1 5 4 1 0 19 1 18 5 0 13 2 CÔNG AN NHÂN DÂN 5 3 1 1 20 2 18 8 1 10 3 PHÚ YÊN 5 1 2 2 8 16 -8 3 0 5 4 ĐẮK LẮK 4 1 1 2 7 15 -8 8 0 4 5 BÌNH ĐỊNH 5 0 1 4 5 25 -20 5 0 1

Bảng E