HLV Troussier ‘đãi cát tìm vàng’ tại vòng chung kết giải vô địch U.19 quốc gia

Đánh giá về đợt tập trung đầu tiên ,HLV Troussier cho biết ông hài lòng về tinh thần tập luyện và thái độ chuyên cần, nỗ lực vượt khó của toàn bộ số cầu thủ được gọi. Ông nói; ‘ Họ đến từ nhiều CLB không có mặt tại vòng chung kết U.19 như Viettel, Nam Định, Đà Nẵng , Long An, Huế, TP.HCM. Thường thì tâm lý của những cầu thủ không góp mặt ở sân chơi cao nhất của lứa tuổi sẽ không tốt vì nghĩ rằng có nỗ lực cũng khó được BHL đội tuyển để mắt đến. Nhưng họ đã chứng minh điều ngược lại, cho thấy một ý thức chuyên nghiệp rất cao. Tất cả đều thể hiện khát khao và luôn cố gắng để vượt qua chính mình. Chính vì vậy tôi rất phấn khích khi nhìn thấy họ đã ‘nuốt’ giáo án của tôi một cách chỉn chu, thậm chí có khi buổi tập kéo dài đến 23 giờ, các cầu thủ đều say sưa tập, chẳng có biểu hiện gì là mệt mỏi hay than vãn cả..’